«Labiekartošana-D» ведет активную работу и в жаркий период

Новости Общество | 15 июля 2021 | 12:39

Жаркая погода вносит коррективы в работу многих муниципальных предприятий, однако каждое из них успешно справляется с поставленными задачами в летний период. Предприятие «Labiekartošana-D» не является исключением, и в данный момент занимается не только регулярными плановыми работами и ремонтами, но и проектами улучшения среды.

Одним из наиболее актуальных вопросов с началом летнего сезона стал покос травы в черте города, которому сначала помешали дожди, а затем серьезная жара. Согласно закону, газонокосильщики не могут начинать свою работу в жилом секторе до 8 часов утра, хотя в зонах публичного пользования (променады, поля, газоны вдали от домов) это возможно. Позже работники, которым нужно обязательно использовать защитную одежду, комбинируют работу и отдых в тени.

Не менее актуальной проблемой в последнее время стала починка элементов и покрытия на детских игровых площадках в центре города, на ул. Пиекрастес и на Юдовке. Предприятие «Labiekartošana-D» напоминает – все эти работы сказываются на городском бюджете, поэтому родителям стоит объяснить своим детям о необходимости сохранения городского имущества общего пользования.

Среди последних действий по улучшению среды, которые были поручены «Labiekartošana-D», была установка новых пляжных шезлонгов на центральном пляже Стропского озера, который этим летом пользуется особой популярностью. Другое приятное улучшение – благоустройство второго родника в микрорайоне Межциемс у Даугавы, расположенного в непосредственной близости от бывшего Межциемского санатория.

Эти и другие работы «Labiekartošana-D», равно как и поливка насаждений и чистка фонтанов, призваны сохранить городскую среду в чистоте и порядке, и радовать глаз даже в самую знойную погоду.

Daugavpils

