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Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не додоговориться себе в убыток.

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Новости Культура | 14 июля 2021 | 21:55

Воспользуйтесь возможностью бесплатно посетить цикл концертов «Субботние вечера»!

Daugavpils.lv

Вплоть до конца июля в Даугавпилсском Дворце культуры горожане и гости города могут совершенно бесплатно посетить цикл концертов «Субботние вечера», на которых представлена обширная музыкальная палитра на любой вкус.

Первый такой субботний концерт с участием известного репера OZOLS и группы „Latgalīšu reps”, при содействии хора «Даугава» уже прошел 10 июля в большом зале Дворца культуры. Хотя в прошлом году такие концерты проходили в парке Дубровина, сейчас, учитывая крайне жаркую погоду, они проходят в уютных и прохладных помещениях, где соблюдаются все требования эпидемиологической безопасности.

Посетить концерты могут дети до 12 лет, лица с действующим сертификатом вакцинации, переболевшие Covid-19 и персоны, имеющие на руках актуальный негативный тест на коронавирус. Не стоит забывать и о паспорте или ID-карте. Посетителей просят явиться на концерты за 30 минут до начала выступлений. Число мест ограничено.

В ближайшую субботу, 17 июля, с 19:00 во Дворце культуры будут выступать группы “Guys on the Red Carpet” и „Rīgas Modes”, а в следующие выходные планируется выступление танцоров «Stop Time Dance Studio». 31 июля, завершая цикл концертов, выступит профессиональный духовой оркестр «Даугава».

Больше информации о предстоящих концертах – на портале самоуправления daugavpils.lv.

Daugavpils.lv

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