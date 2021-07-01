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Новости Общество | 14 июля 2021 | 21:54

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 7 по 13 июля 2021 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.

В мир иной ушли:
Beinaroviča Rozālija (30.06.1965 - 10.07.2021)
Bogdane Leonora (31.07.1933 - 10.07.2021)
Breidaks Aloizijs (09.11.1934 - 11.07.2021)
Grāvele Jūlija (01.01.1932 - 06.07.2021)
Ivanovs Jakovs (29.10.1929 - 08.07.2021)
Jurāne Janīna (01.01.1927 - 06.07.2021)
Karpova Antoņina (26.06.1933 - 09.07.2021)
Kravčonoks Andrejs (04.11.1983 - 05.07.2021)
Kudrjavcevs Anatolijs (16.11.1947 - 09.07.2021)
Meinarts Valerijs (02.02.1961 - 11.07.2021)
Mihailovs Aleksandrs (01.04.1932 - 08.07.2021)
Mihejevs Dmitrijs (11.12.1978 - 09.07.2021)
Moskaļenko Valentīna (24.05.1937 - 12.07.2021)
Ozoliņa Drosma (10.01.1938 - 13.07.2021)
Rižakovs Jons (05.04.1935 - 12.07.2021)
Rubcova Alla (22.07.1939 - 07.07.2021)
Sauskaja Ināra (03.07.1958 - 09.07.2021)
Trokša Viktors (04.08.1954 - 02.07.2021)
Varfolomejevs Timofejs (23.06.1935 - 07.07.2021)
Vežanova Aleksandra (23.02.1946 - 13.07.2021)
Viktorovs Anatolijs (08.04.1952 - 09.07.2021).
 

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