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Новости Экономика | 9 июля 2021 | 21:37

Маршрут Рига—Даугавпилс выходит на свободный рынок

Daugavpils.lv

Автобусный маршрут Рига—Даугавпилс станет первым своего рода в Латвии — перевозчики будут работать в условиях свободного рынка и конкуренции, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

В Латвии есть рентабельные и нерентабельные автобусные маршруты. Перевозчики работают и там, и там, а государство покрывает компаниям потери, если таковые возникли. Но Кабинет министров одобрил новые правила перевозок. Теперь в стране появятся так называемые коммерческие маршруты. Работающие на них компании смогут сами устанавливать цены, объявлять акции и определять число рейсов. Но убытки станут самориском — как и на любом свободном рынке.

В сентябре рынок «откроется» по маршруту Рига—Даугавпилс. В октябре — Рига—Слока, Рига—Саласпилс, Рига—Олайне, а в январе — Рига—Елгава, Рига—Огре и Рига—Сигулда.

Бесплатный общественный транспорт в приграничье, где мало жителей, должен стимулировать местное население садиться в автобусы и на них ехать в город по делам. Однако расчет — во всяком случае, в регионах — вряд ли оправдается: пассажиров едва ли станет больше только потому, что за проезд платить не требуется. Об этом в интервью Latvijas Radio заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

LSM

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