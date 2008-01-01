В Резекне во время семейного конфликта убит мужчина

Новости Происшествия | 12 июля 2021 | 20:23

Пресс-фото Пресс-фото

В прошлую пятницу в Резекне во время семейного конфликта, возникшего после употребления алкоголя, убит мужчина, проинформировала LETA представитель Управления Латгальского региона Государственной полиции Ласма Курсите, пишет ЛЕТА.

Стражи порядка в пятницу получили вызов на семейный конфликта. На месте происшествии они обнаружили женщину 1980 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При осмотре места жительства был найден раненый мужчина 1961 года рождения. Мужчине были нанесены резаные раны в области головы и груди. Полицейские вызвали Службу неотложной медицинской помощи, однако медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

Предварительные следственные действия выявили, что при совместном распитии алкогольных напитков между женщиной и мужчиной возник конфликт. В результате женщина нанесла собутыльнику смертельные ранения.

Полиция продолжает следствие. Женщине грозит уголовная ответственность.

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