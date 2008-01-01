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Новости Латвия | 12 июля 2021 | 20:00

Въезжающие из России и Беларуси должны делать Covid-тест на границе

LR

С понедельника, 12 июля въезжающие в Латвию из России и Беларуси персоны, которые не могут предоставить документы о вакцинации от Covid-19 или тестировании, должны сдать тест в пункте пересечения границы, сообщает Латвийское радио.

Действовавшие ранее нормы предусматривали, что лицо, въезжающее в Латвию из вышеупомянутых стран, должно немедленно, но не позднее чем в течение 24 часов, сдать тест на Covid-19 в ближайшем доступном пункте тестирования за свой счет.

Тест на границе не нужно делать детям младше 12 лет, а также аккредитованным в Латвии сотрудникам иностранных дипломатических представительств, международных организаций и их представительств и членам их семей, латвийским или иностранным дипломатическим курьерам.

Изменения касаются КПП «Гребнево», «Терехово», «Патерниеки», «Силене».

Новые правила контроля необходимы из-за распространения нового более заразного штамма коронавируса Delta в России.

Въезжающие должны ждать результата теста на пропускном пункте и смогут покинуть его только после разрешения пограничной охраны.

Если человек отказывается пройти тест, он обязан немедленно отправиться в изоляцию в одну из гостиниц из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.

LSM

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