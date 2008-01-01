Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 12 июля 2021 | 19:56

На 12 июля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- администратор бюро;

- администратор информационных технологий;

- администраторы отеля;

- арт-терапевты;

- ассистент специалиста по продажам;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекарь;

- брусчатники;

- бухгалтеры;

- визажист;

- водители грузовых автомобилей;

- водители такси;

- врачи;

- водители автомобиля;

- водители автопогрузчика;

- водители асфальтоукладчика;

- водители катка;

- водитель фрезы;

- водитель фургона;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- гальванщики;

- гладильщики;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- дежурный центрального охранного пульта;

- дежурный охраны;

- дорожный мастер;

- дорожные рабочие;

- дояры;

- животновод;

- забойщик скота;

- заведующий хозяйством;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инвентаризатор леса;

- инкассатор;

- инспектор полиции самоуправления;

- инженеры-электрики;

- инженер по проектированию;

- кладовщики;

- клинический психолог;

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструкторы механики;

- консультант клиентов;

- контролеры швейного производства;

- координатор проекта;

- коптильщики мяса;

- косметолог;

- курьер;

- логопеды;

- маникюр;

- мастер оптических устройств;

- медсестра в дошкольное учреждение;

- медсестры;

- ментор;

- механики;

- механик в цех;

- механик в швейный цех;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажник;

- монтажник охранных сигнализаций;

- монтажники труб;

- монтеры электроники;

- мужской парихмакер;

- наладчик;

- няня;

- обработчики рыбы;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы буровых машин;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы по металлообработке;

- операторы ленточной пилы;

- операторы на производстве этилового спирта;

- операторы обслуживания клиентов;

- операторы оборудования по выпечке хлеба;

- оператор оборудования термической обработки;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы холодильного оборудования;

- организатор учебного процесса;

- официанты;

- отделочники;

- парикмахер;

- перемотчик;

- пильщики;

- пильщики леса;

- плотник;

- повара;

- помощник повара;

- помощники руководителя строительных работ;

- помощник юриста;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- портной;

- почтальон;

- программист;

- психолог-юрист;

- психологи;

- работник кухни;

- работник на ферме;

- работники склада;

- работник торгового зала;

- работники в лесу;

- работник логистики;

- работники охраны;

- работники по уходу;

- рабочий цеха;

- разнорабочие;

- регистратор;

- регистратор клиентов гостиницы;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководители предприятий;

- руководители проекта;

- руководитель службы охраны;

- руководители строительных работ;

- сантехник;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- семейный врач;

- слесарь монтажных работ;

- слесаря;

- слесари металлоконструкций;

- слесарь по ремонту металлообрабатывающего оборудования;

- сортировщик;

- специалист по закупкам;

- специалист по коммерческой деятельности;

- специалисты по маникюру и педикюру;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист по обслуживанию информационных систем;

- специалист по общественным отношениям;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалисты по продажам;

- специалист по садоводству;

- столяр-мебельщик;

- столяр в строительстве;

- технический директор;

- технический секретарь;

- технолог швейного производства;

- технологи химических процессов;

- токари;

- тестомесы;

- техник качества;

- технолог;

- технологи продуктов питания;

- уборщики;

- учетчик;

- учитель английского языка;

- учитель дизайна и домоводства;

- учитель дошкольного образования;

- учитель латышского языка;

- учитель математики;

- учителя начального образования;

- учителя профессионального образования;

- учитель спорта;

- юрист;

- физиотерапевт;

- фрезеровщики;

- швеи;

- электрики;

- электромонтер;

- электрослесари;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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