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Новости Культура | 12 июля 2021 | 17:08

Уникальная выставка стеклянных скульптур в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее

С 9 июля в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее проходит необычная выставка стеклянных скульптур художницы Анды Мункевицы «Синие кони на озере». На выставке представлены стеклянные скульптуры, декоры, росписи по стеклу, а также графические работы.

Анда Мункевица - известный художник и дизайнер по стеклу. Благодаря фундаментальным знаниям и поиску новых средств художественного выражения в технологиях стекольного искусства Анда Мункевица входит в число самых выдающихся представителей стеклянного дизайна в Балтии и Европе. Она работала над дизайном сцены конкурса «Евровидение» в Риге, витражами для капеллы Марии Рижского Домского собора, а также над мемориалом в память о Золитудской трагедии.

В своих работах Анда Мункевица сохраняет традиции балтийского стекольного искусства, подчеркивая уникальность латвийских художников-витражистов, литовскую школу монументального стекла и минимализм эстонского стеклянного дизайна. Работы художницы монументально амбициозны. Они свидетельствуют о безупречном знании техник и технологий и в то же время впечатляют тонким эмоциональным исполнением.

На сегодняшний день в Латвии и за рубежом прошло 14 персональных выставок Анды Мункевицы. Она участвовала в более чем 60 групповых выставках, фестивалях, биенналях и симпозиумах в Латвии, а также за ее пределами, где получила ряд важных наград. Работы художницы можно найти в музеях и художественных галереях Латвии и других стран мира.

До 29 сентября стеклянные скульптуры, декоры и графику Анды Мункевицы можно будет увидеть в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее.

Daugavpils
 

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