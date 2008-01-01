Традиции белорусского Купалья ожили в музейном дворике

Новости Культура | 12 июля 2021 | 17:06

ЦБК ЦБК

9 июля 2021 года прошел праздничный концерт «Белорусское Купалье», организованный Даугавпилсским Центром белорусской культуры (ЦБК) в сотрудничестве с Управлением культуры Даугавпилсской городской думы и Даугавпилсским краеведческим и художественным музеем.

Народный праздник белорусского Купалья уже стал ежегодной культурной традицией в Даугавпилсе, меняя каждый раз лишь формат и место проведения. В этом году праздничный концерт «Белорусское Купалье» состоялся во внутреннем дворике Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.

Красиво украшенная в купальских мотивах сцена, импровизированный костер перед ней, приготовленные для зрителей столы с мастер-классом по плетению купальских букетов из луговых трав, изготовлению оберегов из природных материалов, волшебным купальским напитком, заваренным из трав с медом, возможность сфотографироваться в купальском колесе исполнения желаний – все создавало неповторимую праздничную атмосферу.

Старт первому в этом году публичному мероприятию дали руководитель ЦБК Жанна Романовская и Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Илья Лапуть, которые напомнили про сакральную силу и народные традиции Купалья.

Ансамбль народной песни «Купалинка» (худ.рук. Вечеслав Петров) белорусской хороводной и веселой латгальской народной песней сразу задал динамичный тон праздничному концерту. Танцевальный ансамбль «Лянок» (худ.рук. Марина Медунецкая) так лихо отплясывал польку, «Карапет» и «Канюшыну», что сцена отдавала эхом. Девушки из вокального ансамбля «Пралески» (худ.рук. Анастасия Лукашенок) не только трогательно и талантливо спели купальские песни, но и обыграли мини-представление со сплетенными из купальских трав веночками, а хоровой капелле «Спадчына» (худ.рук. Янина Юзефович) подпевали и дружно поддерживали аплодисментами все зрители. Поэт Станислав Володько удивил «рэперским» стилем прочтения стихотворения “На Івана, на Купалу”, а Зельница (Мария Пометько) настолько убедительно делилась секретами волшебных купальских трав, что некоторые зрители потом просили дать им целебные травы.

Ведущие Ясь (Владимир Стасевич) и Янина (Алена Родионова) гармонично соединили номера; Ирина Апейнане и Дагния Литвиновская позаботились о соблюдении мер безопасности, связанных с коронавирусной пандемией; волонтер Илона Романовская щедро угощала всех травяным чаем, помогала делать обереги.

Есть результат, очень положительный и позитивный – и это главное. Центр белорусской культуры высказывает слова благодарности за поддержку Управлению культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсскому краеведческому и художественному музею, Полиции самоуправления, всем артистам и зрителям, даугавпилсским и латвийским средствам массовой информации, а также надеется на возврат мероприятий в привычные форматы без ограничений.



Центр белорусской культуры