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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 июля 2021 | 22:08
Во время грозы в Даугавпилсе повалилось 30 деревьев
Во вторник, 12 июля, в Даугавпилсе бушевала сильная гроза, в результате которой в микрорайонах города были поломанны деревья.
В результате проливных дождей и порывов ветра в городе было сломано или повреждено не менее 30 деревьев, конкретное количество еще уточняется. Большой ущерб был обнаружен в Гриве и центре города, особенно в Даугавпилсской крепости. На участке улицы Михайла, у входа в крепость, было вырублено несколько деревьев, временно заблокировавших движение в этом участке.
В устранение последствий грозы оперативно участвовали специалисты Государственной пожарно-спасательной службы, Даугавпилсского Комунального управления и SIA “Labiekārtošana-D”. Уже до 18.30 поваленные деревья убрали с проезжей части городских улиц.
В настоящее время ведутся работы по устранению последствий грозы, которые планируется завершить до 16 июля.
Daugavpils.lv
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