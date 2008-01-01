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Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
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Новости Общество | 12 июля 2021 | 17:00
В Даугавпилсе прошел этап кубка Латвии и Эстонии по дрифту
Место гонок неизменно — картодром «Блазма», где первые гонки по дрифту прошли в 2011 году. Этим летом Даугавпилс принимал третий этап кубка Латвии и Эстонии в двух классах — street и semi pro.
Эти соревнования стали самыми массовыми в Даугавпилсе, собрав более ста машин.
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