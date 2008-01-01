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Новости Культура | 12 июля 2021 | 16:59

Акция «209-я годовщина боевого крещения Даугавпилсской крепости»

17 июля в крепости пройдет акция, посвященная 209-й годовщине боевого крещения Даугавпилсской крепости.

Именно 209 лет назад недостроенная Даугавпилсская (в то время Динабургская) крепость отражала нападение 2-го корпуса Великой армии под командованием маршала Удино. В начале июля 1812 года французские войска предприняли попытку захвата Динабургской крепости, однако храбрый гарнизон смог удержать позиции и отразить нападение неприятеля.

Акция начнется в 10 утра и на протяжение всего дня, до позднего вечера, в районе Николаевских ворот будут проходить различные увеселения. Гости крепости смогут наблюдать торжественную церемонию поднятия крепостного флага и открытия Николаевских ворот, традиционный пушечный выстрел, будет возможность найти для себя нечто уникальное на рынке ремесленников, увидеть представителей военной и гражданской реконструкции, а также наблюдать мастер-классы танцевальных коллективов и клубов военной исторической реконструкции. В Комендантском саду крепости пройдет минута молчания в честь погибших солдат и гражданских лиц в войне 1812 года. Вечер завершиться красочным огненным шоу с пиротехническими элементами.

Напоминаем, что каждый посетитель акции в крепости несет ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, просим соблюдать дистанцию, а также рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты рта и носа – медицинские или гигиенические маски.

Дополнительная информация:
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости
Тел.: +371 65424043, +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
https://www.facebook.com/daugavpils.cietoksnis

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