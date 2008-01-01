До пятницы в связи с жарой объявлено «красное» предупреждение

Новости Латвия | 12 июля 2021 | 16:49

Пресс-фото Пресс-фото

До пятницы, 16 июля в связи с жаркой погодой по всей стране будут действовать «красное» предупреждение, означающее наивысшую степень риска для здоровья людей, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

На протяжении рабочей недели температура воздуха в полдень составит не меньше +32.. +34 градусов. В Латвии ожидаются тропические ночи, что означает, что температура воздуха после заката не снизится ниже +20 градусов.

В жару специалисты советуют искать укрытия в тени, а также выбирать светлую одежду свободного покроя из дышащих тканей, носить головные уборы. С 10 до 16 часов вообще не рекомендуется находиться на открытом солнце.

Даже в латвийских широтах нужно использовать солнцезащитные кремы (детям крем наносят на кожу за 20 минут до выхода на улицу и повторять эту процедуру каждые 2 часа; младенцев до 1 года вообще нельзя выносить под прямые солнечные лучи).

Кроме того, в жаркую погоду нужно пить воды больше обычного. Стоит воздерживаться от кофе, чая и сладких напитков, а также алкоголя. Нужно избегать физических нагрузок и проветривать помещения.

Следует не допустить негативного воздействия ультрафиолетового излучения на глаза, носить солнечные очки.

Нельзя забывать о животных - им должен быть обеспечен доступ к чистой воде и тень.

Если возникают проблемы со здоровьем, необходимо проконсультироваться со своим семейным врачом или звонить по телефону медконсультаций 66016001. Если состояние здоровья ухудшается, появляется озноб, высокая температура, тошнота, судороги или человек теряет сознание, незамедлительно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.

LSM