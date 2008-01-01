Рынок ремесленников развернется в Даугавпилсской крепости

Новости Общество | 10 июля 2021 | 22:04

ТИЦ ТИЦ

17 июля в Даугавпилсской крепости состоится акция, посвященная 209 годовщине боевого крещения Даугавпилсской крепости. В рамках проведения акции состоится рынок домашних производителей и ремесленников, принять участие в котором приглашаются мастера рукоделия со своими изделиями. Так же приглашаем принять участие торговцев пищевой продукции.

В связи с существующей эпидемиологической ситуацией торговля будет находится под строгим контролем, в соответствии с требованиями правил Кабинета министров номер 360. Так же стоит учесть, что торговать из транспортного средства запрещено, а всем участникам стоит взять стол для торговли.

Всем желающим принять участие в рынке, нужно заранее записаться и оплатить пошлину самоуправления за возможность торговать в публичном месте. Записаться и получить дополнительную информацию можно до 15 июля 16:00 по тел. +371 65424043; +371 28686331 и через эл. почту cietoksnis@daugavpils.lv

Напоминаем, что участники и посетители должны ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих, нужно соблюдать дистанцию, а также рекомендуем использовать средства защиты для рта и носа – медицинские или гигиенические маски.



ТИЦ