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Новости Политика | 8 июля 2021 | 21:20

Утвержден состав комитетов Даугавпилсской городской думы

D-fakti.lv

В четверг, 8 июля, на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили состав членов комиссий городской думы. В свою очередь, председатели комитетов избиралиь на заседаниях комитетов.

Финансовый комитет:

Председатель комитета: Андрей Элксниньш,

Заместитель председателя: Алексей Васильев,

Члены комитета: Валерий Кононов, Анатолий Гржибовский, Наталя Кожанова, Ливия Янковска, Игорь Прелатов, Янис Лачплесис, Петерис Дзалбе.

 

Комитет по социальным вопросам

Председатель комитета: Наталья Кожанова,

Заместитель председателя: Виктория Споране-Худояна,

Члены комитета: Алексей Васильев, Анатолий Гржибовский, Ливия Янковска, Янис Лачплесис, Петерис Дзалбе.

 

Комитет по вопросам образования и культуры

Председатель комитета: Алексей Васильев,

Заместитель председателя: Ливия Янковска,

Члены комитета: Ивета Юкшинска, Наталия Кожанова, Анатолий Гржибовский, Янис Дукшинскис, Иварс Шкинчс.

 

Комитет по собственности и жилищным вопросам

Председатель комитета: Михаил Лавренов,

Заместитель председателя: Виктория Споране-Худояна,

Члены комитета: Валерий Кононов, Алексей Васильев, Янис Дукшинскис, Мечислав Трусковский.

 

Комитет гозродского хояйства и развития

Председатель комитета: Валерий Кононов,

Заместитель председателя: Михаил Лавренов,

Члены комитета: Анатолий Гржибовский, Игорь Прелатов, Янис Дукшинскис, Алексей Васильев.

Daugavpils.lv

Комментарии:

9 июля 2021 15:17 - sekond

S33, e31, eto starushki ih tavoy, i ne lechat i ne na chto, sami zhivy

9 июля 2021 13:11 - sekond

Vy sami chesotku lechili? Eto vy mne psihiatry ugrozhaty mozhete, ya (klikuha kitaec) zdorovalsya s deputatom Seima. Zabrosy babla, moy brat s detdoma Yura Shatunov, laskovyj may, nuzhdaetsa

9 июля 2021 01:51 - sekond

V cccp byl gadzhet tyazhyelyy kak utyug, razmagnichevately, vsyu bazu danyh sterety mozhno, haker s harvarda ne vostanovit

9 июля 2021 01:44 - sekond

Danger! ( Myshy - zhvachka)

9 июля 2021 01:39 - sekond

Naushnik so zvukom mogut obluchaty radiaciey golovu

9 июля 2021 01:34 - sekond

Vy zhe znaete o datchikah izmereniya temperatury tela v aeroportu, mozhe mozhno i serdce ostanovity na rastoyanii. Iliada, Homer, penie rusalok, togda ne bylo cifrovoy zapisi zvuka, ya ne fizik

9 июля 2021 01:28 - sekond

Hohlovu i drugih psihiatrov negrazhdan ne vzyali na kakuyutu konferenciyu v Rige, i zachem vam ohrana? Boitesy. Metodika vadima kulakova, lechenie paranoy, rtr novosti psihiatr s rossii bliznec kulakova, kloniruyut ih tam chto li, mozhe i chipirovanie

9 июля 2021 01:10 - sekond

Sosluzhivcy otca i brata s Rossii i Ukrainy, otomstite policii s dobeles,20(2)

9 июля 2021 01:01 - sekond

Ya tebe detskiy psihiatr bukkake filym Hohlova samoy vkolyu vecherom fizrastvor

9 июля 2021 00:59 - sekond

Birkinshteine skaidrite 33, yakovleva evgeniya 31, trahalisy s mentami. Parni konchayte eti sopli seychas budet vtoraya seriya

9 июля 2021 00:46 - pravozashitnik

Chye ment na zone nehvatka pituhov? Poblagodarili. Kogda u tebya dochy roditsya ya eye tak raspishu

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