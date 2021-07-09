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Новости Политика | 8 июля 2021 | 21:20
Утвержден состав комитетов Даугавпилсской городской думы
В четверг, 8 июля, на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили состав членов комиссий городской думы. В свою очередь, председатели комитетов избиралиь на заседаниях комитетов.
Финансовый комитет:
Председатель комитета: Андрей Элксниньш,
Заместитель председателя: Алексей Васильев,
Члены комитета: Валерий Кононов, Анатолий Гржибовский, Наталя Кожанова, Ливия Янковска, Игорь Прелатов, Янис Лачплесис, Петерис Дзалбе.
Комитет по социальным вопросам
Председатель комитета: Наталья Кожанова,
Заместитель председателя: Виктория Споране-Худояна,
Члены комитета: Алексей Васильев, Анатолий Гржибовский, Ливия Янковска, Янис Лачплесис, Петерис Дзалбе.
Комитет по вопросам образования и культуры
Председатель комитета: Алексей Васильев,
Заместитель председателя: Ливия Янковска,
Члены комитета: Ивета Юкшинска, Наталия Кожанова, Анатолий Гржибовский, Янис Дукшинскис, Иварс Шкинчс.
Комитет по собственности и жилищным вопросам
Председатель комитета: Михаил Лавренов,
Заместитель председателя: Виктория Споране-Худояна,
Члены комитета: Валерий Кононов, Алексей Васильев, Янис Дукшинскис, Мечислав Трусковский.
Комитет гозродского хояйства и развития
Председатель комитета: Валерий Кононов,
Заместитель председателя: Михаил Лавренов,
Члены комитета: Анатолий Гржибовский, Игорь Прелатов, Янис Дукшинскис, Алексей Васильев.
Daugavpils.lv
Комментарии:
S33, e31, eto starushki ih tavoy, i ne lechat i ne na chto, sami zhivy
Vy sami chesotku lechili? Eto vy mne psihiatry ugrozhaty mozhete, ya (klikuha kitaec) zdorovalsya s deputatom Seima. Zabrosy babla, moy brat s detdoma Yura Shatunov, laskovyj may, nuzhdaetsa
V cccp byl gadzhet tyazhyelyy kak utyug, razmagnichevately, vsyu bazu danyh sterety mozhno, haker s harvarda ne vostanovit
Danger! ( Myshy - zhvachka)
Naushnik so zvukom mogut obluchaty radiaciey golovu
Vy zhe znaete o datchikah izmereniya temperatury tela v aeroportu, mozhe mozhno i serdce ostanovity na rastoyanii. Iliada, Homer, penie rusalok, togda ne bylo cifrovoy zapisi zvuka, ya ne fizik
Hohlovu i drugih psihiatrov negrazhdan ne vzyali na kakuyutu konferenciyu v Rige, i zachem vam ohrana? Boitesy. Metodika vadima kulakova, lechenie paranoy, rtr novosti psihiatr s rossii bliznec kulakova, kloniruyut ih tam chto li, mozhe i chipirovanie
Sosluzhivcy otca i brata s Rossii i Ukrainy, otomstite policii s dobeles,20(2)
Ya tebe detskiy psihiatr bukkake filym Hohlova samoy vkolyu vecherom fizrastvor
Birkinshteine skaidrite 33, yakovleva evgeniya 31, trahalisy s mentami. Parni konchayte eti sopli seychas budet vtoraya seriya
Chye ment na zone nehvatka pituhov? Poblagodarili. Kogda u tebya dochy roditsya ya eye tak raspishu
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