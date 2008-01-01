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Новости Культура | 8 июля 2021 | 21:16
Жюри номинировали Даугавпилс для участия во втором туре конкурса «Культурная столица Европы 2027»
Сегодня, 8 июля, на пресс-конференции, организованной Министерством культуры Латвийской Республики, международное жюри назвало четыре города Латвии, которые продолжат участие в конкурсе на титул Европейской столицы культуры 2027 года. Выдвижение Даугавпилса во втором туре конкурса подтверждает качество разработанной заявки и способность города реализовать крупный международный проект.
Титул культурной столицы Европы присуждается не городам с величайшими достижениями или заслугами прошлого, а наиболее четким планам будущего развития для решения текущих задач. Целью включенных в него мероприятий является повышение благосостояния населения, содействие вовлечению общественности в ход процессов и принятие решений. Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Эльксниньш подчеркивает: «Программа культурной столицы Европы затронет не только культурный сектор, но и социальную, экономическую и экологическую сферу. В программе особое внимание уделяется вовлечению сообщества, особенно молодежи и уязвимым группам. Программа предполагает активное сотрудничество с профессионалами в различных областях, работу над благоустройством города и активным развитием Даугавпилса. Реализация проекта не только усилит чувство принадлежности к Даугавпилсу, но и будет способствовать экономическому росту города и международному признанию».
Даугавпилс подготовил заявку на участие в конкурсе культурной столицы Европы в сотрудничестве с Резекне и всеми другими самоуправлениями Латгалии, предусматривая широкий спектр мероприятий, совместных творческих мероприятий и учебных программ по всему региону. Как признает председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич: «Объединение Резекне и всей Латгалии вместе с Даугавпилсом в этой программе даст мощный импульс развитию всего региона. Победителем станет каждый житель Латгалии».
В разработке заявки участвовали местные, региональные и национальные культурные организации, и творческие личности, жители города, педагоги, предприниматели, спортсмены, представители общественных организаций, а также многие жители Даугавпилса и Латгалии. Художественная концепция, автором идеи которой является режиссёр и драматург Криста Буране, - это общий язык или культурная Lingua Franca. Поиск, создание и использование общего культурного языка одинаково актуальны в контексте Даугавпилса и Латвии, а также в контексте всей Европе. Даугавпилс и Латгалия по праву гордятся своим разнообразием. Однако разнообразие должно стать мощным двигателем развития, а не просто яркой вывеской. Мы научились быть толерантными и интегрированными на повседневном уровне. Однако нам ещё предстоит научиться говорить о том, что действительно важно, включая спорные темы и идеи.
С заявкой можно ознакомиться здесь: https://www.daugavpils.lv/daugavpils2027/pieteikums .
По словам Олега Шапошникова, председателя правления Даугавпилсского театра: «Самое главное – это был процесс разработки заявки: мы стараемся смотреть на вещи с новой точки зрения, исследуем каждый аспект нашей жизни и предлагаем смелые идеи. Культурная столица Европы - это не только 2027 год, когда пройдут крупнейшие события. Не менее важны подготовительные работы, которые начнутся после того, как весной следующего года будет объявлена культурная столица Европы 2027 года. У нас есть видение, и я надеюсь, что нам хватит желания и сил бороться за свой шанс выиграть и во втором туре конкурса».
Приглашаем каждого жителя города и региона принять участие в программе «Культурная столица Европы», найдя наиболее привлекательный способ участия - в качестве заявителя проектных идей, соавтора мероприятия, участника или посла программы. Надеемся, что в списке мероприятий будут не только культурные и художественные проекты. Важную роль также играют различные программы содействия роста и мониторинга для всех участников проекта. Вы уже можете присоединиться к движению послов EКG2027 и поделиться своей общей историей или идеями для продвижения Даугавпилса на международном уровне.
Следите за новостями программы на сайте www.daugavpils2027.eu и на Facebook @daugavpils2027
Инициатива «Культурная столица Европы» стартовала в 1985 году. На данный момент 50 городов по всему Европейскому Союзу уже получали этот статус. В 2027 году один город в Латвии и один в Португалии разделит честь титула.
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