Даугавпилс защитил свою заявку на статус Европейской столицы культуры перед международным жюри

Новости Культура | 6 июля 2021 | 20:37

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

5 июля перед международным жюри была представлена заявка Даугавпилса на титул «Культурная столица Европы 2027». Главная тема программы Даугавпилса это общий язык- lingua franca. Программа разработана таким образом, чтобы каждый Даугавпичанин и Латгалец мог участвовать в поиске, совместном создании и разговоре на общем культурном языке.

Заявка Даугавпилса единственная в Латвии, которая объединяет весь регион. Комиссия оценила локальную уникальность в заявке и хотела узнать больше про то, как программа планирует развивать Европейский культурный плюрализм. В заявке Даугавпилса и всей Латгалии более 100 проектных идей в разных жанрах и форматах, с разного уровня вовлечением международных деятелей искусств. Осознавая проблемы, с которыми Даугавпилсу придётся столкнуться в ближайшие годы, программа включает ряд программ по наращиванию потенциала, которые помимо культурного воздействия будут иметь широкий социальный и экономический эффект.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто участвовал в создании программы Daugavpils 2027 Lingua Franca! Спасибо за то, что вы встречались, разговаривали, предлагали, слушали и слышали, как онлайн, так и в живую. Вы были невероятно щедры, вкладывая свое время и идеи в создание этой заявки. Мы обозначили смелые видения и начали беспрецедентное межотраслевое сотрудничество, которое позволит организациям Даугавпилса и Латгалии вместе с международными партнерами двигаться к переменам», - говорит координатор заявки Daugavpils 2027 Lingua Franca Диана Солдане.

Само название концепции, в которой используется узнаваемый во всем мире термин Lingua Franca, вместе с сутью этой концепции отражает главную цель программы - искать и создавать язык в разнообразии, который может использовать каждый, независимо от языка общения, возраста и интересов. Автор идеи художественной концепции программы - режиссер театра и кино Криста Буране.

При разработке заявки важный упор делался на развитие культурной программы. Хотя титул Культурной столицы Европы (ECоC) будет присвоен одному из латвийских городов в 2027 году, активный процесс реализации культурной программы должен быть предусмотрен с 2023 года, а также через год после завершения проекта в 2027 году. Таким образом, во время подготовки этой заявки Даугавпилс в сотрудничестве с Резекне и всем Латгальским регионом прошел путь беспрецедентной активности- более 160 различных публичных мероприятий совместного творчества, семинаров, переговоров, идей и предложений для новых проектов.

Инициатива «Культурная столица Европы» была создана в 1985 году и на сегодняшний день статус был присвоен 50 городам Европейского Союза. В Латвии, помимо Даугавпилса, за титул борются: Цесис, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Кулдига, Лиепая, Огре и Валмиера. А в 2027 году звание культурной столицы Европы разделит один город в Латвии и один в Португалии.

Daugavpils.lv