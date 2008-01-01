Жара усилится и сохранится и на следующей неделе

Новости Латвия | 7 июля 2021 | 20:17

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии ожидается жара до +33 градусов, более того, согласно последним прогнозам синоптиков, ожидается, что на следующей неделе жара продолжится.

В четверг и в ночь на пятницу в западной и центральной части страны возможны грозы. В некоторых местах ожидается очень сильный дождь, возможно затопление территорий, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

В пятницу и субботу грозы в основном возможны только на западе страны.

Температура воздуха поднимется до +29...+33 градусов, прохладнее будет в Курземе и местами на Видземском побережье.

С воскресенья прогнозируется небольшое уменьшение жары, но в середине следующей недели зной может достигнуть +34 градуса. Риск сильных гроз остается.

Ночью температура воздуха местами не будет опускаться ниже +20...+22 градусов. Количество тропических ночей в Риге этим летом может превысить рекорд 2018 года, когда их было 14.

LSM