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Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 7 июля 2021 | 20:17
Жара усилится и сохранится и на следующей неделе
В ближайшие дни в Латвии ожидается жара до +33 градусов, более того, согласно последним прогнозам синоптиков, ожидается, что на следующей неделе жара продолжится.
В четверг и в ночь на пятницу в западной и центральной части страны возможны грозы. В некоторых местах ожидается очень сильный дождь, возможно затопление территорий, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.
В пятницу и субботу грозы в основном возможны только на западе страны.
Температура воздуха поднимется до +29...+33 градусов, прохладнее будет в Курземе и местами на Видземском побережье.
С воскресенья прогнозируется небольшое уменьшение жары, но в середине следующей недели зной может достигнуть +34 градуса. Риск сильных гроз остается.
Ночью температура воздуха местами не будет опускаться ниже +20...+22 градусов. Количество тропических ночей в Риге этим летом может превысить рекорд 2018 года, когда их было 14.
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