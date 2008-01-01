Сотрудника без Covid-сертификата можно будет уволить

Новости Латвия | 6 июля 2021 | 20:13

LETA LETA

Работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего Covid-сертификат до 15 сентября, постановил Кабинет министров во вторник. Предполагается, что работодатель обязан будет предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в ряде сфер — поставщик услуг должен будет иметь сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Также решено, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях. Об этом сообщает агентство LETA.

До 14 июля Министерство юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов подготовит поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.

При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения Covid-19.

Законопроект будет предусматривать обязанность работодателя предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, то есть поставщик услуг должен иметь сертификат о вакцинации или факте перенесенного заболевания.

Законопроект также предусматривает обязанность государства и самоуправлений предоставлять очно только эпидемиологически безопасные услуги, в то же время предусматривая возможность для лиц, не имеющих сертификата, очно получать только те услуги, которые невозможны удаленно, указывает LETA.

Поправки к закону также предусматривают право работодателя запрашивать Covid-сертификат у сотрудников, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому. Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.

Планируется, что работник должен получить сертификат до 15 сентября этого года. Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификат о вакцинации или факте перенесенной болезни, отмечает LETA.

Министерствам, участвующим в разработке законопроекта, поручено оценить соответствие вышеуказанных требований Конституции.Выплачивать персоналу премии за вакцинацию от Covid-19, что уже делают некоторые компании, и к чему призывает латвийский Минздрав, — нарушение законодательства, за которое бизнес может быть наказан штрафом. Так считает Трудовая инспекция, но Минздрав с ней не согласен. По другим вопросам — например, по отношению к требованию вакцинироваться — с инспекцией не согласен уже омбудсмен. Бюро премьера Кришьяниса Кариньша от разрешения этих разногласий дистанцируется.

Вакцинация не должна быть в принудительном порядке, хотя сейчас и обсуждается вопрос обязательной процедуры для работников отдельных отраслей — об этом 18 июня в передаче Rīta panorāma на LTV заявил министр здоровья Дэниель Павлютс.

LSM