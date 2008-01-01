Сейм разрешил террасам кафе работать круглосуточно

Новости Латвия | 6 июля 2021 | 20:05

Пресс-фото Пресс-фото

Отменяются правила, ограничивающие часы, в которые предприятия общественного питания могут обслуживать клиентов на террасах. Такое решение сегодня принял Сейм.

Пока обслуживать клиентов на террасах кафе, рестораны и бары могут с 6 утра до полуночи. Однако сегодня Сейм решил позволить предприятиям работать без ограничений на продолжительность рабочего дня.

Нормы вступят в силу на следующий день после провозглашения.

Rus.lsm.lv уже писал, что с 15 июня предприятия общепита смогут обслуживать в помещениях посетителей с действительным цифровым сертификатом о вакцинации от Covid-19. На террасах обслуживание разрешено с 7 мая.

LSM