В Латвию попытались ввезти 21 тыс. пачек сигарет — в проволоке

Новости Происшествия | 6 июля 2021 | 20:02

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Сотрудники Погранохраны и Службы госдоходов, осматривая грузовой поезд, обнаружили 420 тыс. контрабандных сигарет (около 21 тыс. пачек). Их попытались ввезти в бухтах проволоки, сообщает СГД.

Сигареты обнаружили 5 июля на Даугавпилсской товарной станции. Согласно документам, груз — железная или нелегированная металлическая проволока в бухтах — был отправлен из Украины получателю в Эстонии.

Во время углубленной проверки в бухтах нашли сигареты с белорусскими акцизными марками.

LSM