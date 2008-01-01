В Даугавпилсе притормозили с проектом нового аэропорта

Новости Экономика | 6 июля 2021 | 19:52

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

На одном из последних заседаний предыдущая городская дума Даугавпилса заключила договор на техническое проектирование аэропорта в Лоциках. Стоимость работ почти один миллион евро. Новый состав думы проголосовал за приостановку проекта. Подробности в сюжете Сергея Кузнецова в студии Латвийского Радио-4.

Из 13 депутатов, присутствовавших на внеочередном заседании городской думы Даугавпилса, 9 проголосовали, чтобы отказаться от технического проектирования аэропорта в Лоциках. В середине июня, на одном из последних заседаний депутаты думы предыдущего созыва заключили договор на техническое проектирование аэропорта. Стоимость услуги почти один миллион евро. Андрей Элксниньш, представляющий партию «Согласие», и вступивший 1 июля в должность председателя самоуправления, считает, что договор составлен поспешно и в нём нет оценки о влиянии на окружающую среду.

«Исходя из этого есть юридическое основание приостановить реализацию данного проекта. Несомненно, данное юридическое обоснование прикреплен и политической позицией. До того момента пока не будут даны ответы на вопросы: о коммерческих пассажирских перевозчиков, о какой-либо логистике, о какой-либо бизнес-авиации.

Брать на город очередные кредитные обязательства нет никаких оснований», — заявил Элксниньш.

Он считает, что пора ставить точку в вопросе аэропорта, о котором только говорят последние 15 лет — экономического обоснования для реализации данного проекта, финансирования на его строительства, финансирования на его последующие содержание 1,5-2 миллиона евро в год нет».

Депутат от «Латгальской партии» Янис Лачплесис, который активно продвигал проект в течение последнего года, считает, так как идея аэропорта находилась в рабочей стадии, нужно было двигаться вперёд, решая возникающие проблемы.

«Приняли решение сделать лет на 5 паузу. Остановит или ликвидирует это проект? Трудно ответить на этот вопрос. Если кто-то желает, то он ищет возможности, кто не желает ищет причины. Нашли формальную причину, даже не пытаясь её устранить, чтобы проект остановить. Юридический департамент сказал, что для этого есть основание — политическая воля, то есть политическая воля не строить аэропорт. Воля есть, у них есть большинство, они её и реализуют».

По мнению Яниса Лачплесиса, аэропорт сейчас — вопрос политики со стороны правящей коалиции в городе.

Депутат из «Нашей партии» Ливия Янковская воздержалась при голосовании, но она считает, что городу нужен этот проект. Сомнения вызвало отсутствие оценки влияния на окружающую среду.

«Для меня эта была новость о том, что уже после подписания договора, появилось требование получить новую оценку влияния на окружающую среду, — заявила Янковская. — Но тем не менее можно и проектировать объект, и параллельно просить разрабатывать влияние на среду».

Янковская надеется, что идею с аэропортом приостановили, чтобы оценить ситуацию, а не полностью отказаться от проекта.

«Я понимаю и новое руководство думы. Возможно они хотят переоценить, возможно хотят ещё раз какие могут быть ещё дополнительные источники финансирования и какие финансовые обязательства лягут на плечи самоуправления, но тем не менее, я уверена, что проект будет развиваться, так как я ещё с 2013 года голосовала за этот проект и уверена, что в долгосрочной перспективе принесёт большую пользу для развития всего региона», — отметила депутат.

Идея аэропорта в городской думе Даугавпилса возникла в 2005 году. Самоуправление в 12 километрах от города за полтора миллиона евро выкупило землю у частного лица, чтобы на базе бывшего военного советского аэродрома в Лоциках построить аэропорт. За 15 лет говорили о возможных инвесторах из Испании, Турции и Китая, но кроме создания муниципальной компании Daugavpils lidosta дальше дело не сдвинулось. Исключение — прошлый год, когда правительство выделило городу 100 тысяч евро на проведение технико-экономического исследования.

LSM