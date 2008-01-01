В Даугавпилсе отопление подорожало на 34%, жители неприятно удивлены

Новости Экономика | 7 июля 2021 | 19:46

Пресс-фото Пресс-фото

Муниципальное предприятие Daugavpils siltumtīkli подало в Комиссию по регулированию общественных услуг новый тариф на теплоснабжение, предусматривающий подорожание услуги более чем на треть. Местные жители, узнав эту новость, неприятно удивлены, сообщает Латвийское радио.

Сейчас тариф на теплоснабжения в Даугавпилсе составляет 42,56 евро за один мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС). В свою очередь, предлагаемый тариф на 34% выше — 56,96 евро за один мегаватт-час без НДС.

Член правления предприятия Daugavpils siltumtīkli Артис Биркманис необходимость повышения тарифов связал с увеличением расходов на топливо – природный газ, который также дорожает. Рост цен на газ составил примерно столько же, сколько и планируемый рост тарифов на теплоэнергию.

«Сейчас наблюдаем существенное подорожание энергоносителей, в данном случае природного газа. Таким образом, и тариф выше. Подписан новый договор на поставку газа на три месяца, поэтому и такой тариф на это время. Если будет такая возможность и цены на энергоносители снизятся, то и мы будем сокращать тариф», — сказал Биркманис.

Летом жильцам не надо платить за отопление, представитель предприятия выразил надежду, что люди подорожания пока так не почувствуют. Он не уточнил, за какую цену Daugavpils siltumtīkli закупает природный газ, сославшись на коммерческую тайну.

Биркманис пояснил, что расходы на топливо являются самым существенным компонентом тарифа на теплоэнергию, который составляет около 96% от общих расходов.

В свою очередь член правления Латвийской ассоциации отопительных предприятий Валдис Витолиньш заявил, что ситуация, когда одни предприятия теплоснабжения сообщают о повышении тарифа на теплоэнергию, а другие — о его снижении, вполне допускается.

«Если сравнить цены на природный газ на бирже сейчас и год назад, то она подорожала в 3-5 раз. Все латвийские газовые торговцы закупают газ на международной бирже. Весной прошлого года цена природного газа на бирже колебалась от пяти до семи евро за мегаватт-час. Это только цена газа, там нет ни распределения, ни передачи. Сегодня это число составляет 30-32 евро за мегаватт-час. В основном предприятия заключают договоры о поставке природного газа на год. Те, чей договор заканчивается сейчас, сталкиваются с ситуацией, когда цена природного газа выросла от четырех до шести раз. Возможно, такая ситуация в Даугавпилсе», — пояснил Витолиньш.

Новый тариф на теплоэнергию может вступить в силу уже с 1 августа этого года.

LSM