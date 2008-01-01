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Новости Культура | 6 июля 2021 | 19:39
Оптимизм победил пандемию. Выставка в Даугавпилсе
В краеведческом и художественном музее открылась традиционная ежегодная выставка Ассоциации художников Даугавпилсского региона. Открылась не как обычно, весной, а в июле. «Но по духу она всё равно очень весенняя и жизнерадостная», — сказала Rus.Lsm.lv глава Ассоциации Лига Чибле.
В определенном смысле экспозиция юбилейная: с 1971 года в Даугавпилсе регулярно проходят выставки местных профессиональных художников — то есть в течение 50 лет.
«Мне кажется, что за прошедшие полвека ничего не изменилось. Я имею в виду любовь к искусству и влияние искусства на жизнь города. Неслучайно в Даугавпилсе восемь лет назад появился Арт-центр имени Марка Ротко — искусство в городе “копилось”. У нас целые династии сложились. Когда-то по распределению к нам приехал работать молодой скульптор Индулис Фолкманис, его сын Иво тоже стал художником, жена Иво — Майрите — тоже художница, и их дочка, внучка Индулиса, Марта учится в Академии художеств. Я очень рада, что Валда Межбарде, принимавшая участие в той первой выставке в 1971-м, и сейчас участвует в выставках и организует их каждую весну — звонит художникам и напоминает… Валда — наш символ», — поделилась Л. Чибле.
Нынешняя экспозиция объединила 40 художников.
«Я создала цикл Art Pandemija, здесь три работы из него выставлены. Время было тяжелое, темное, даже букет цветов у меня такой … грустный. Вот человек, он вышел из дома и забыл маску, ему страшно и тревожно, он от всех прячется. Но надежда на лучшее побеждает, она сквозит в моих работах», — рассказала Rus.Lsm.lv Римма Ильина.
Валда Межбарде в выставке-2021 участвует старым «Автопортретом» 1986 года. «Он из фондов музея, он мне нравится. Такой игривый — шляпа, платок с цветами… Я знала, что картина будет висеть в окружении пейзажей и абстракций, подумала — надо показать, как людей рисовать», — смеется Валда.
«А я зимой в Латвии видела белую сову. Очень она меня впечатлила, я ее нарисовала. Позже узнала, что они к нам иногда прилетают, если на севере еды не хватает, потом назад возвращаются. Новые перелетные птицы», — подчеркнула Людмила Проценко.
Вообще на выставке много животных, птиц, цветов, ярких пейзажей и абстракций. Наш ответ пандемии — «Прекрасное счастье» — именно так называется работа Инары Петрусевич. Что к этому добавить?
Выставка открыта до 12 сентября.
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