13 июля
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Сегодняшний день хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпрепровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Общество | 7 июля 2021 | 14:46
Ушли в мир иной...
С 30 июня по 6 июля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Andrejeva Vassa (09.09.1926 04.07.2021)
Golubeva Anzhelika (03.12.1965 29.06.2021)
Hudobčenoka Jekaterina (04.01.1930 04.07.2021)
Ivanovs Jānis (11.09.1947 27.06.2021)
Jankovska Jevdokija (30.07.1931 29.06.2021)
Jermaļonoka Ļubova (03.08.1947 22.06.2021)
Jermolajeva Jeļizaveta (06.05.1935 05.07.2021)
Kleins Aleksandrs (24.04.1966 30.06.2021)
Leibuss Ivans (24.06.1957 27.06.2021)
Mačevskis Andrejs (10.02.1972 02.07.2021)
Nazarovs Staņislavs (07.12.1941 27.06.2021)
Semjonovs Jevgeņijs (11.07.1948 30.06.2021)
Skorodumova Ņina (19.01.1941 03.07.2021)
Vecels Jirgens (15.11.1966 21.06.2021).
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