Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 6 июля 2021 | 14:43

На 5 июля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- администратор бюро;

- администраторы отеля;

- арт-терапевты;

- ассистент по проектам;

- ассистент специалиста по продажам;

- бармены;

- бетонщики;

- брусчатники;

- бухгалтеры;

- визажист;

- водители грузовых автомобилей;

- водители такси;

- врачи;

- водители автомобиля;

- водители автопогрузчика;

- руководители асфальтоукладчика;

- водители катка;

- водитель фрезы;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- гальванщики;

- главный бухгалтер;

- гладильщики;

- горничные;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- делопроизводитель;

- дежурный центрального охранного пульта;

- дежурный охраны;

- дорожный мастер;

- дорожные рабочие;

- дояры;

- животновод;

- забойщик скота;

- заведующий хозяйством;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- изготовитель швейных изделий;

- инвентаризатор леса;

- инкассатор;

- инспектор полиции самоуправления;

- инженеры-электрики;

- инженер по проектированию;

- кладовщики;

- клинический психолог;

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструкторы механики;

- контролер (на производстве);

- контролер швейного производства;

- координатор проекта;

- коптильщики мяса;

- косметолог;

- логопеды;

- маникюр;

- массажист;

- мастер оптических устройств;

- медсестра в дошкольное учреждение;

- медсестры;

- ментор;

- механик в цех;

- механик в швейный цех;

- механики электромеханического оборудования;

- мойщик посуды;

- монтажники труб;

- мужской парихмакер;

- няня;

- обработчик металла;

- обработчики рыбы;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы буровых машин;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы по металлообработке;

- операторы ленточной пилы;

- операторы на производстве этилового спирта;

- операторы оборудования по выпечке хлеба;

- оператор оборудования термической обработки;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы холодильного оборудования;

- организатор социальной помощи;

- организатор учебного процесса;

- официанты;

- отделочники;

- парикмахер;

- перемотчик;

- пильщики;

- пильщики леса;

- плотники;

- повара;

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- портной;

- почтальон;

- психолог-юрист;

- психологи;

- работники кухни;

- работник на ферме;

- работники склада;

- работники в лесу;

- работник логистики;

- работники охраны;

- работники по уходу;

- рабочий цеха;

- разнорабочие;

- регистратор;

- регистратор клиентов гостиницы;

- резчик по металлу;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководители предприятий;

- руководители проекта;

- руководители строительных работ;

- садовники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретари;

- сельскохозяйственные рабочие;

- семейный врач;

- слесаря;

- слесари металлоконструкций;

- слесарь по ремонту металлообрабатывающего оборудования;

- сортировщик;

- социальный ментор;

- социальные работники;

- специалист по закупкам;

- специалист по коммерческой деятельности;

- специалисты по маникюру и педикюру;

- специалист по обслуживанию информационных систем;

- специалист по охране труда;

- специалист по пожарной безопасности;

- специалист пробации;

- специалист по общественным отношениям;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист по садоводству;

- старший специалист по коммерческой деятельности;

- строители;

- строительные рабочие;

- технический директор;

- технический секретарь;

- технологи химических процессов;

- токари;

- тестомесы;

- техник качества;

- технолог;

- технологи продуктов питания;

- уборщики;

- учитель английского языка;

- учитель дизайна и домоводства;

- учитель дошкольного образования;

- учитель латышского языка;

- учителя начального образования;

- учителя профессионального образования;

- учитель спорта;

- юрисконсульт;

- физиотерапевт;

- фрезеровщики;

- швеи;

- электрики;

- электромонтер;

- электрослесари;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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