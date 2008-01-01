На новой неделе станет еще жарче

Новости Латвия | 5 июля 2021 | 08:53

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На новой неделе в Латвии усилится жара, местами ожидаются грозы, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

На следующей неделе в северо-восточную часть Европы придет антициклон, который определит погодные условия в Латвии. Во второй половине недели ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов.

Возможны высокая влажность и сильные грозы, наиболее вероятные в Курземе и менее вероятные на востоке страны. Опасность засухи и пожаров возрастет на большей части территории страны.

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