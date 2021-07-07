Свет памяти: в Даугавпилсе помянули жертв Холокоста

Новости Общество | 5 июля 2021 | 08:54

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В отмечаемый в Латвии 4 июля День памяти жертв геноцида еврейского народа в Даугавпилсе прошло традиционное траурное мероприятие, организованное городской еврейской общиной.

Ведущие — глава еврейской общины Рива Урютова и профессор, декан гуманитарного факультета Даугавпилсского университета Элина Васильева — напомнили, что Холокост в Латвии начался с сожжения в Риге 4 июля 1941 года Большой хоральной синагоги. Прошло 80 лет, и свет сожжения превратился в свет памяти. Именно память давала и дает силу еврейскому народу.

Участники траурного митинга зажгли шесть свечей символической меноры, выложенной из камней у мемориала — боли, общины, детства, праведников, молитвы и будущего. Члены еврейской общины Борис Ципин и Самуил Глезеров, в прошлом году отметивший столетний (!) юбилей, прочитали поминальные молитвы.

В мероприятии приняли участие председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш, депутаты самоуправления, дипломаты, представители национально-культурных обществ.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов. По многолетней традиции он прошел у Межциемского мемориала. В конце 80-х годов прошлого века в Погулянском лесу Даугавпилса случайно нашли кости и остатки детской обуви. Начались раскопки, и 9 июля 1989 года на Братском кладбище в Межциемсе прошло перезахоронение останков узников Даугавпилсского гетто, расстрелянных в 1941-1942 годах. А 9 ноября 1991 года на месте расстрела открылся мемориал с 18 символическими плитами в память о погибших евреях 18 стран Европы.

Даугавпилс был захвачен германской армией 26 июня. Первым значительным местом уничтожения евреев стал так называемый железнодорожный садик за городской тюрьмой: в нем до 13 июля 1941 года специальной немецкой командой при участии местных охранников было убито 1150 человек.

Пятнадцатого июля 1941 года последовал приказ о том, что всё еврейское население в течение десяти дней должно переселиться в предмостное укрепление. Там было создано гетто. Туда согнали около 15 тыс. человек из Даугавпилса и других населенных пунктов Латгалии.

Крупнейшие акции по уничтожению евреев были проведены 28 июля, 1, 18 и 19 августа. Было убито около девяти тыс. человек. Еще одна акция прошла 8–10 ноября 1941 года. В этой акции, кроме немцев и местных полицейских, была задействована и «команда» Виктора Арайса. Было уничтожено от 1000 до 3000 евреев.

К началу декабря 1941 года в гетто оставалось 962 человека. В мае 1942-го при участии арайсовцев и местных полицейских было уничтожено почти 500 узников. Оставшихся в живых перевели в Даугавпилсскую крепость — работать в мастерских.

В 1943 году последних узников отправили в Ригу и в Эстонию; осенью 1944 года на пароходах доставили в Польшу и распределили по разным концлагерям. Выжили примерно 100 человек, часть из которых вернулась в Даугавпилс.

LSM