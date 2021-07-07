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Новости Общество | 5 июля 2021 | 08:54
Свет памяти: в Даугавпилсе помянули жертв Холокоста
В отмечаемый в Латвии 4 июля День памяти жертв геноцида еврейского народа в Даугавпилсе прошло традиционное траурное мероприятие, организованное городской еврейской общиной.
Ведущие — глава еврейской общины Рива Урютова и профессор, декан гуманитарного факультета Даугавпилсского университета Элина Васильева — напомнили, что Холокост в Латвии начался с сожжения в Риге 4 июля 1941 года Большой хоральной синагоги. Прошло 80 лет, и свет сожжения превратился в свет памяти. Именно память давала и дает силу еврейскому народу.
Участники траурного митинга зажгли шесть свечей символической меноры, выложенной из камней у мемориала — боли, общины, детства, праведников, молитвы и будущего. Члены еврейской общины Борис Ципин и Самуил Глезеров, в прошлом году отметивший столетний (!) юбилей, прочитали поминальные молитвы.
В мероприятии приняли участие председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш, депутаты самоуправления, дипломаты, представители национально-культурных обществ.
Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов. По многолетней традиции он прошел у Межциемского мемориала. В конце 80-х годов прошлого века в Погулянском лесу Даугавпилса случайно нашли кости и остатки детской обуви. Начались раскопки, и 9 июля 1989 года на Братском кладбище в Межциемсе прошло перезахоронение останков узников Даугавпилсского гетто, расстрелянных в 1941-1942 годах. А 9 ноября 1991 года на месте расстрела открылся мемориал с 18 символическими плитами в память о погибших евреях 18 стран Европы.
Даугавпилс был захвачен германской армией 26 июня. Первым значительным местом уничтожения евреев стал так называемый железнодорожный садик за городской тюрьмой: в нем до 13 июля 1941 года специальной немецкой командой при участии местных охранников было убито 1150 человек.
Пятнадцатого июля 1941 года последовал приказ о том, что всё еврейское население в течение десяти дней должно переселиться в предмостное укрепление. Там было создано гетто. Туда согнали около 15 тыс. человек из Даугавпилса и других населенных пунктов Латгалии.
Крупнейшие акции по уничтожению евреев были проведены 28 июля, 1, 18 и 19 августа. Было убито около девяти тыс. человек. Еще одна акция прошла 8–10 ноября 1941 года. В этой акции, кроме немцев и местных полицейских, была задействована и «команда» Виктора Арайса. Было уничтожено от 1000 до 3000 евреев.
К началу декабря 1941 года в гетто оставалось 962 человека. В мае 1942-го при участии арайсовцев и местных полицейских было уничтожено почти 500 узников. Оставшихся в живых перевели в Даугавпилсскую крепость — работать в мастерских.
В 1943 году последних узников отправили в Ригу и в Эстонию; осенью 1944 года на пароходах доставили в Польшу и распределили по разным концлагерям. Выжили примерно 100 человек, часть из которых вернулась в Даугавпилс.
Комментарии:
Kogda ya lechilsya, ohrany ne bylo, a seychas
Takie kak vy starosty starovery gurovs, kuzymins, hohlova, yakimovichi waffen ss sluzhite, latyshi hoty na svoey zemle zhivut
Urolog, nefrolog, gastroentolog, kardiolog, endokrinolog, stomatolog, lor. Vy sami semeynye psihiatry vsye lechite? Obyasnite kak? TV 8, 1÷2, za loha menya derzhite?
A klikuha byla u menya kitaec zastavlyali za Rolton vkalyvaty
Eto ne vse. Ili vy menya ubyete libo ya vas. Nadoelo polsotni let smotrety na baltic pride 2-7.8.2021. Riga, tozhe hochu na kabriolete s devachkami
Grigorijs nemcovs, deputat, evrey, pavels korshenkovs, zhurnalist, politzaklyuchyenyj, andrejs grebenkovs, 31, sestra s germanii, valentins andreevs, 61, politik, andris jansons, uchyenyj bakalavr, aljbina davydenko, zhurnalist, sudilasy s dzintra nikolaenko, szadi pionerka, speredi pensionerka, andrejs lavrenovs, 49, uznik sovesti, syn s germanii
Esli Gurovs i Marica ne vernyete moi denygi s procentami, dzalbe vyletit iz dumy. Grigorijs nemcov, andreys grebenkovs31, valentins andreevs, 61, andris jansons, aljbina davydenko, andreys lavrenovs 49
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