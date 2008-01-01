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Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.

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Новости Происшествия | 3 июля 2021 | 19:49

Пограничники накрыли подпольное производство сигарет

Пресс-фото

В результате операции сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали четверых мужчин, подозреваемых в изготовлении контрафактных сигарет. Пограничники изъяли у задержанных 294 000 сигарет и 690 кг измельченного табака.

Задержание проводилось в минувший вторник, в волости Гришкану Резекненского края на территории одного из хозяйств были задержаны трое граждан Молдовы и один гражданин Латвии, которые занимались производством контрафактных сигарет Richman.

По делу начат уголовный процесс. Все четверо помещены под арест.

Делфи

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