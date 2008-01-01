13 июля
Именины:
Маргарита, Маргриета / Андрей, Динара, Иван
Гороскоп на день
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Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Общество | 2 июля 2021 | 19:50
Объявлен конкурс на должность руководителя Центра спортивной медицины
Объявлен конкурс на должность директора агентства Даугавпилсского городского самоуправления и Даугавпилсского университета «Даугавпилсский Центр спортивной медицины».
Заявки принимаются до 16.00 23 июля 2021 года. Подавать их можно, выслав по почте или лично в Информационном бюро Даугавпилсской городской думы, ул.Кр.Валдемара1, 1-й этаж, а также по электронной почте: info@daugavpils.lv.
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