Объявлен конкурс на должность руководителя Центра спортивной медицины

Новости Общество | 2 июля 2021 | 19:50

D-fakti.lv D-fakti.lv

Объявлен конкурс на должность директора агентства Даугавпилсского городского самоуправления и Даугавпилсского университета «Даугавпилсский Центр спортивной медицины».

Заявки принимаются до 16.00 23 июля 2021 года. Подавать их можно, выслав по почте или лично в Информационном бюро Даугавпилсской городской думы, ул.Кр.Валдемара1, 1-й этаж, а также по электронной почте: info@daugavpils.lv.