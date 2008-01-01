13 июля
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Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
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Новости Общество | 2 июля 2021 | 19:49
Объявлены конкурсы на должности членов правления ПЖКХ и КБО
Даугавпилсская городская дума объявила отбор кандидатов на должность члена правления общества капитала Даугавпилсского городского самоуправления ООО «Комбинат бытовых услуг», на должность члена правления общества капитала Даугавпилсского городского самоуправления ООО „Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства».
Документы можно подавать лично в Информационное бюро Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара, 1, 1-й этаж) до 30 июля включительно.
При отправке заявки по почте или электронной почте необходимо обеспечить, чтобы она была получена до 30 июля 2021 года включительно.
Daugavpils.lv
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