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Новости Общество | 2 июля 2021 | 19:46

Ушла из жизни почетная даугавпилчанка Геновефа Барковска

Daugavpils.lv

День 2 июля принес печальную весть: на 86-м году жизни скончалась историк, краевед, общественный и культурный деятель Геновефа Барковска.

Геновефа Барковска родилась в Илуксте 7 августа 1935 года. В 1959 году окончила Филологический факультет Даугавпилсского педагогического института (ДПИ). С 1969 по 1997 год работала преподавателем исторической кафедры Даугавпилсского педагогического института, позже – Даугавпилсского Университета. С 1982 по 1992 год была руководителем кафедры. Благодаря Геновефе Барковской после восстановления независимости Латвийской Республики в Даугавпилсе возродился Латгальский исследовательский институт, научным секретарем которого Г.Барковская работала с 1997 года.

Геновефа Барковска за годы жизни была членом совета профсоюза ДПИ, заседателем Латгальского Окружного суда, членом редколлегии издательства Латгальского исследовательского института, членом Даугавпилсской комиссии Социальной помощи, членом правления и председателем Даугавпилсского Латышского общества. В 2015 году Геновефа Барковска была удостоена награды Даугавпилсской городской думы «Почетный даугавпилчанин».

Своей бескорыстной работой, уважением и любовью к родной земле, истории и традициям Геновефа Барковска показывала выдающийся пример новому поколению. В памяти даугавпилчан Геновефа Барковска останется интеллигентной, целеустремленной и сильной личностью, привнесшей неоценимый вклад в культурную и общественную жизнь, а также в исследование истории нашего города и региона.

Даугавпилсская городская дума выражает глубочайшие соболезнования семье, близким, коллегам, друзьям и соратникам Геновефы Барковской.

Daugavpils.lv

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