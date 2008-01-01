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Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
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Новости Политика | 2 июля 2021 | 20:35
Аугшдаугавский край возглавил Арвид Куцин
1 июля 2021 года состоялось первое заседание думы нового Аугшдаугавского края, созданного в результате объединения Даугавпилсского и Илукстского краев, на котором избраны председатель самоуправления и три его заместителя.
Самоуправление возглавил Арвид Куцинс (Партия Даугавпилсского края). Его кандидатура была единственной на этот пост.
Первым заместителем председателя самоуправления избран Арвид Ращевскис (Партия Даугавпилсского края).
Двумя заместителями председателя Аугшдаугавского края также избраны Майгурс Криеванс (Латвийский крестьянсккий союз) и Виталий Айзбалтс (Латгальская партия).
В Аугшдаугавском крае будут работать 17 депутатов.
D-fakti.lv
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