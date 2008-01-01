У педагогов детских садов вырастет зарплата - до 872 евро

Новости Общество | 13 мая 2021 | 23:07

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В целях сокращения неравенства в системе оплаты труда педагогов дошкольных учреждений в четверг, 13 мая, на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение о повышении месячной ставки заработной платы педагогов дошкольных учебных заведений до 872 евро.

Ставка заработной платы педагогов дошкольных учебных заведений в настоящее время на 33 % ниже, чем у педагогов общеобразовательных школ, хотя обязанности и степень ответственности такие же. 5 мая Комиссия Саэймы по образованию, культуре и науке рассмотрела предложенную Министерством образования и науки модель финансирования оплаты труда педагогов, которая предусматривает с 1 сентября повысить на 5 % стоимость одного часа педагогам дошкольных учреждений, установив минимальную ставку заработной платы в размере 872 евро.

В настоящее время Министерство образования и науки готово увеличить заработную плату на 5 % тем педагогам, которые работают с детьми 5-6 лет, остальным педагогам дошкольных учебных заведений заработная плата выплачивается из бюджета самоуправления. Всего в Латвии работают 11 973 дошкольных педагогов, из которых только 3783 работают с детьми 5-6 лет, заработная плата которых покрывается из государственного бюджета. В дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса работает 591 педагог, из которых 245 педагогов работают с детьми 5-6 лет, а 346 – с детьми 1,5-4 лет.

Заработная плата педагогов дошкольных учреждений Даугавпилса всегда была одним из приоритетов самоуправления. Даугавпилсская городская дума регулярно повышала размер месячной ставки заработной платы педагогов дошкольных учебных заведений. Поскольку ранее планировалось, что в этом году зарплата дошкольных педагогов будет увеличена с 800 евро до 830 евро, в бюджете Даугавпилсской городской думы на 2021 год уже было предусмотрено 30 000 евро на повышение заработной платы дошкольным педагогам.

В ответ на возникшую ситуацию с неравенством заработной платы депутаты Даугавпилсской городской думы на заседании 13 мая приняли решение с 1 сентября повысить зарплату педагогам дошкольных учреждений, работающим с детьми 1,5-4 лет. Для этого требуется дополнительное финансирование в размере 102 064 евро. Необходимую сумму планируется найти, пересмотрев и перераспределив годовой бюджет самоуправления.

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