Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
13 мая
Именины:
Ира, Ираида, Ирена, Ирина / Василий, Донат, Ефрем
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Как известно, не попробуешь - не узнаешь. Сегодня это должно стать вашим девизом.
Источник: ignio.com
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2118 ()
|GBP
|0.858 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.8963 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 28 апреля до 4 мая 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 7 справок о смерти. {1}
2. 7 мая в Даугавпилсе заканчивается отопительный сезон {9}
3. Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой {22}
4. В государственный праздник 4 мая чествовали выдающихся даугавпилчан {7}
5. Арт-центр Ротко к своему дню рождения подготовил сокровища и стену «анти-стресса» {1}
6. В Даугавпилсе вспомнят погибших в войну и отметят 9 мая {5}
7. Детский конкурс: рисуем по стихам, историям и загадкам Василя Витки!
8. На следующей неделе возможна жара до +28 градусов
9. Даугавпилс отметит 4 мая без размаха, но патриотично
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 мая 2021 | 22:55
Клуб исторического моделирования «Рубеж» представил экспозицию в библиотеке
В рамках акции Ночь музеев 2021 с 14 по 16 мая в окнах Семейного центра цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22a, у входа с улицы Гимназияс) будет доступна мини-экспозиция клуба исторического моделирования «Рубеж». В ней представлены одежда, броня и боевое оружие эпохи викингов.
Международная акция «Ночь музеев» в Латвии проходит уже в 16-й раз, предлагая жителям познакомиться с музеями с другого ракурса. Лейтмотив этого года – «Границы» – призывает выделить границы, как аспект культурного наследия, акцентируя значение пограничного и трансграничного в сохранении культуры. Примечательно, что мотив этого года совпадает с названием клуба исторического моделирования.
Клуб «Рубеж» занимается исследованием истории 9-11 века, эпохи викингов. Изучая события и обычай того времени, участники клуба осваивают навыки рукоделия и ремесла, а также устраивают исторически-познавательные походы, чтобы реконструировать бытовые условия того времени. Члены клуба активно участвуют в различных турнирах по стрельбе из лука, в боях на мечах и в других мероприятиях по реконструкции истории, совершенствуя свои знания об археологии и истории.
При осмотре мини-экспозиции, просим соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
ЛЦБ
Добавить комментарий