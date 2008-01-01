Клуб исторического моделирования «Рубеж» представил экспозицию в библиотеке

Новости Культура | 13 мая 2021 | 22:55

ЛЦБ ЛЦБ

В рамках акции Ночь музеев 2021 с 14 по 16 мая в окнах Семейного центра цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22a, у входа с улицы Гимназияс) будет доступна мини-экспозиция клуба исторического моделирования «Рубеж». В ней представлены одежда, броня и боевое оружие эпохи викингов.

Международная акция «Ночь музеев» в Латвии проходит уже в 16-й раз, предлагая жителям познакомиться с музеями с другого ракурса. Лейтмотив этого года – «Границы» – призывает выделить границы, как аспект культурного наследия, акцентируя значение пограничного и трансграничного в сохранении культуры. Примечательно, что мотив этого года совпадает с названием клуба исторического моделирования.

Клуб «Рубеж» занимается исследованием истории 9-11 века, эпохи викингов. Изучая события и обычай того времени, участники клуба осваивают навыки рукоделия и ремесла, а также устраивают исторически-познавательные походы, чтобы реконструировать бытовые условия того времени. Члены клуба активно участвуют в различных турнирах по стрельбе из лука, в боях на мечах и в других мероприятиях по реконструкции истории, совершенствуя свои знания об археологии и истории.

При осмотре мини-экспозиции, просим соблюдать меры эпидемиологической безопасности.



ЛЦБ