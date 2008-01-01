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Новости Общество | 13 мая 2021 | 22:46
Начат сбор подписей за увеличение штрафов за нелегальные свалки
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей (https://manabalss.lv/palielinasim-sodus-par-nelegalo-stihisko-izgaztuvju-veidosanu/show) за увеличение штрафов за нелегальные свалки. Авторы инициативы — активисты Молодежной организации Апельсин.
«Апельсин» на протяжении долгого времени проводит марафоны уборок в Даугавпилсе и его окрестностях, главная цель которых — очистить природу от стихийных свалок и сделать родной город чище. Поначалу убирались только «дольки» «Апельсина», но к ним быстро
присоединились неравнодушные горожане. Уборки проходят несколько раз в месяц, по выходным, обычно их посещает порядка 20-30 человек.
К сожалению, чаще всего на убранных местах снова появляется мусор. В одном месте данную проблему удалось решить — в сотрудничестве с Latvijas valsts meži. После уборки в лесу Даугавпилсского края, там была установлена камера, не так давно поймавшая первых нарушителей, которые выгрузили посреди леса старый диван.
Нужны радикальные меры — иначе наши леса и города превратятся в самые настоящие свалки. Поэтому «Апельсин» предлагает увеличить штрафы для тех, кто выбрасывает свой мусор в неположенных для этого местах и тем самым создает стихийные свалки. Инициатива
будет направлена на рассмотрение в Сейм.
Руководитель «Апельсина» Екатерина Смирнова рассказывает:
«Нельзя просто смотреть, как родной город постепенно утопает в мусоре. Сначала укромные закоулки, куда свозится строительный мусор после ремонта — все равно никто не заметит; потом бутылки и покрышки за гаражами, фантики возле дорожек в лесу…
Культура чистоты будет воспитываться не одно десятилетие, мы это осознаем. Но уже сейчас можем ужесточить наказание для тех, кто осознанно засоряет наши города и леса, кто из раза в раз вывозит горы мусора, уверенный в своей безнаказанности.
Одними штрафами не обойтись, ведь многие люди банально не знают о возможностях сдачи мусора. В самоуправлении Даугавпилса многое можно утилизировать бесплатно, но об этом никто не рассказывает. Мы хотим сделать эту информацию общедоступной для всех».
Подробнее о деятельности организации можно узнать на страничке на фейсбуке — https://www.facebook.com/apelsins.daugavpils
Полный текст инициативы приводим ниже:
«Что мы хотим изменить и почему?
Люди в Латвии, очевидно, не боятся безответственно относиться к тому, куда они выбрасывают свои отходы. Поэтому необходимо существенно увеличить - например, в пять раз, - административные штрафы за нарушение правил обхозяйствования отходов. В то же
время существует потребность в более широкой информации о законных вариантах утилизации отходов - точках сбора, их ценах и штрафах, если отходы выбрасываются там, где приходится.
Предлагаемое решение?
За нарушение правил обхозяйствования отходов предусмотрена административная ответственность для физических лиц в виде предупреждения или штрафа от 50 до 750 евро, а для юридических лиц - от 250 до 1500 евро. Этого явно недостаточно, чтобы удержать людей от загрязнения окружающей среды отходами. Поэтому необходимо значительно увеличить административные штрафы за нарушение правил обхозяйствования отходов, например,
увеличив их в 5 раз. В то же время необходимо предоставить людям информацию о вариантах законной утилизации мусора, например, в местах, где существует вероятность появления нелегальных свалок. Экологические активисты хорошо осведомлены о таких
зонах риска, поэтому информацию можно предоставлять в сотрудничестве с неправительственным сектором.
Какая будет польза?
Значительное повышение административных штрафов за загрязнение окружающей среды отходами приведет к тому, что люди будут более тщательно соблюдать процедуры обхозяйствования отходов и воздерживаться от нарушений - они не будут создавать стихийные свалки и загрязнять леса Латвии.
Краткое изложение инициативы
Необходимо значительно усилить административные штрафы за нарушение правил обхозяйствования отходов для физических и юридических лиц.
Призыв инициативы
Более высокие штрафы за загрязнение природы отходами! И более доступная информация об утилизации отходов».
Подписать инициативу можно здесь - https://manabalss.lv/palielinasim-sodus-par-nelegalostihisko-izgaztuvju-veidosanu/show
"Апельсин"
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