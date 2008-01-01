Под Даугавпилсом задержали лихача — он разогнался до 190 км/ч

Новости Происшествия | 12 мая 2021 | 19:10

Пресс-фото Пресс-фото

На минувших выходных в Даугавпилсском крае был задержан водитель, который передвигался со скоростью в 190 километров в час, сообщает LETA.

В воскресенье, 9 мая, около 16:32 на Даугавпилсской окружной дороге внимание полиции привлек некий водитель автомобиля BMW, передвигавшийся намного быстрее, чем разрешено на конкретном участке. Стражи порядка зафиксировали, что нарушитель скоростного режима двигался на скорости 190 километров в час.

Водитель BMW по требованию полиции остановился. Выяснилось, что за рулем находился мужчина 1994 года рождения. Проверка на алкометре не выявила, что мужчина употреблял горячительное.

По данному факту начат процесс об административном нарушении. Водителю выписан штраф в 400 евро. Кроме того, он лишен водительских прав на шесть месяцев.

LSM