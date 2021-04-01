Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.
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Новости Общество | 11 мая 2021 | 19:00
Ушли в мир иной...
С 5 до 11 мая 2021 года в Даугавпилсском загсе была выдана 31 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Barančikovs Aleksandrs (20.08.1937 - 04.05.2021)
Bite Žanis (17.12.1968 - 01.05.2021)
Bulajeva Zinaīda (13.05.1951 - 02.05.2021)
Čukanovs Sergejs (03.05.1975 - 28.04.2021)
Fjodorova Antoņina (15.07.1945 - 09.05.2021)
Fokina Antoņida (12.03.1936 - 07.05.2021)
Ignatjeva Jeļena (26.06.1933 - 04.05.2021)
Ignatjevs Boriss (17.11.1966 - 03.05.2021)
Jefimova Olga (11.02.1975 - 07.05.2021)
Kuļikova Marija (22.11.1926 - 07.05.2021)
Laizāne Antoņina (04.05.1944 - 07.05.2021)
Ļepina Antoņina (15.01.1940 - 07.05.2021)
Masļijeva Valentīna (15.09.1955 - 01.05.2021)
Poskačejeva Anna (24.04.1938 - 06.05.2021)
Strukova Anna (18.06.1948 - 05.05.2021)
Ščeglovs Oļegs (03.04.1973 - 03.05.2021)
Šerska Olga (08.12.1928 - 03.05.2021)
Ševčenko Aleksandrs (17.05.1940 - 06.05.2021)
Šņukute Feodosija (19.05.1939 - 09.05.2021)
Špingle Anna (01.05.1924 - 07.05.2021)
Šuls Jurijs (02.08.1937 - 09.05.2021)
Tretjakovs Anatolijs (16.04.1950 - 07.05.2021)
Udaļcovs Andrejs (10.05.1982 - 04.05.2021)
Uļičevs Jurijs (01.07.1947 - 04.05.2021)
Urakova Raisa (12.07.1933 - 07.05.2021)
Veliks Mihails (17.01.1964 - 06.05.2021)
Zenkovs Pjotrs (27.10.1951 - 05.05.2021)
Kursītis Valdis (21.04.1970 - 08.05.2021)
Pavlovs Antonijs (16.07.1940 - 11.05.2021)
Ščegolova Tatjana (24.01.1951 - 10.05.2021)
Deņisevičs Nikolajs (16.05.1961 - 10.05.2021).
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