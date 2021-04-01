Ушли в мир иной...

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.