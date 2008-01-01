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Новости Общество | 12 мая 2021 | 12:51
В Даугавпилсе строят новые детские площадки
С наступлением летнего сезона возобновились строительные работы и благоустройство городских территорий. Заботясь о самых маленьких жителях, уже через пару месяцев в Даугавпилсе появится несколько новых современных детских игровых площадок.
Оборудование новой детской площадки началось в районе жилых домов по ул.Зиемелю, 8, А.Пумпура, 150 и Ужвалдес, 5. Проектное решение предусматривает создание безопасной и современной игровой площадке на небольшом участке муниципальной земли площадью 143 м2. К сожалению, эта территория со всех сторон граничит с частной собственностью, которую не разрешается использовать для оборудования дорожек и благоустройства прилегающей территории. Оборудование площадки планируют завершить в течение ближайших недель.
Более масштабные работы предстоят рядом с домом по ул.2 Пречу, 17. На участке в 401,4 м2 создадут новую мультифункциональную детскую игровую площадку с качелями, каруселями, спортивными снарядами, балансировочной тропой и песочницей. Будут оборудованы также новые пешеходные дорожки, установлены скамейки и мусорные урны, посажены новые кусты и деревья. Автостоянка будет отгорожена забором. Запланирована также установка информационного стенда с примерами спортивных упражнений для улучшения здоровья.
Возобновились и начатые в прошлом году работы в сквере Зелинского на территории внутренних дворов между домами по ул.Зелинска,13, 15, Архитекту,6 и Инжениеру,12. На данный момент уже завершен демонтаж старого оборудования и начинается строительство пешеходных дорожек. Также здесь будут установлено новое освещение и построена современную детская игровая площадка с песочницами, каруселями, качелями, горками, игровым комплексом с канатной дорогой и пирамидой. На площадке будет выложено прорезиненное покрытие. В зоне активного отдыха установят уличный настольный теннис и оборудуют площадку для стритбола. Отдельно оборудуют также зеленую зону со скамеечками. Отдыхать здесь жители микрорайона смогут уже этим летом.
Также в этом году планируется начать проектирование игровой площадки во дворе домов по ул.Лачплеша, Виестура и Имантас. Ранее, по просьбе жителей, здесь уже снесли старую хозпостройку, а теперь, продолжая благоустройство двора, подыскиваются варианты, как решить проблему с освещением и установить на принадлежащем самоуправлению участке земли качели.
К сожалению, самоуправление не в праве оборудовать игровые площадки на не принадлежащих ему земельных участках. Поэтому жители многоквартирных домов, которые хотят установить такое оборудование в своих дворах, территория которых является собственностью квартировладельцев, а не муниципалитета, могут обращаться в управляющую организацию и претендовать на софинансирование Думы для проведения этих работ (80% от допустимых затрат, но не более 5000 евро без НДС). Если Ваш дом находится на обслуживании ПЖКХ, более подробную информацию о видах и правилах поддержки можно получить по телефону 654 07261 в Отделе обхозяйствования жилых домов ПЖКХ, на домашней странице Предприятия жилищно-коммунального хозяйства www.ddzksu.lv.
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