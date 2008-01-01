Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...

12 мая

Всемирный день медицинских сестер

Именины:
Инара, Ина, Инарс, Валия / Арсений, Артемий, Василий

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии - и вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
19 .. 21 C
Вечер
14 .. 16 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
9 .. 11 C
Утро
14 .. 16 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 28 апреля до 4 мая 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 7 справок о смерти. {1}

2. 7 мая в Даугавпилсе заканчивается отопительный сезон {9}

3. В государственный праздник 4 мая чествовали выдающихся даугавпилчан {7}

4. На следующей неделе возможна жара до +28 градусов

5. Арт-центр Ротко к своему дню рождения подготовил сокровища и стену «анти-стресса» {1}

6. Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой {22}

7. В Даугавпилсе вспомнят погибших в войну и отметят 9 мая {5}

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Детский конкурс: рисуем по стихам, историям и загадкам Василя Витки!

10. Даугавпилс отметит 4 мая без размаха, но патриотично

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Общество | 12 мая 2021 | 12:51

В Даугавпилсе строят новые детские площадки

D-fakti.lv

С наступлением летнего сезона возобновились строительные работы и благоустройство городских территорий. Заботясь о самых маленьких жителях, уже через пару месяцев в Даугавпилсе появится несколько новых современных детских игровых площадок.

Оборудование новой детской площадки началось в районе жилых домов по ул.Зиемелю, 8, А.Пумпура, 150 и Ужвалдес, 5. Проектное решение предусматривает создание безопасной и современной игровой площадке на небольшом участке муниципальной земли площадью 143 м2. К сожалению, эта территория со всех сторон граничит с частной собственностью, которую не разрешается использовать для оборудования дорожек и благоустройства прилегающей территории. Оборудование площадки планируют завершить в течение ближайших недель.

Более масштабные работы предстоят рядом с домом по ул.2 Пречу, 17. На участке в 401,4 м2 создадут новую мультифункциональную детскую игровую площадку с качелями, каруселями, спортивными снарядами, балансировочной тропой и песочницей. Будут оборудованы также новые пешеходные дорожки, установлены скамейки и мусорные урны, посажены новые кусты и деревья. Автостоянка будет отгорожена забором. Запланирована также установка информационного стенда с примерами спортивных упражнений для улучшения здоровья.

Возобновились и начатые в прошлом году работы в сквере Зелинского на территории внутренних дворов между домами по ул.Зелинска,13, 15, Архитекту,6 и Инжениеру,12. На данный момент уже завершен демонтаж старого оборудования и начинается строительство пешеходных дорожек. Также здесь будут установлено новое освещение и построена современную детская игровая площадка с песочницами, каруселями, качелями, горками, игровым комплексом с канатной дорогой и пирамидой. На площадке будет выложено прорезиненное покрытие. В зоне активного отдыха установят уличный настольный теннис и оборудуют площадку для стритбола. Отдельно оборудуют также зеленую зону со скамеечками. Отдыхать здесь жители микрорайона смогут уже этим летом.

Также в этом году планируется начать проектирование игровой площадки во дворе домов по ул.Лачплеша, Виестура и Имантас. Ранее, по просьбе жителей, здесь уже снесли старую хозпостройку, а теперь, продолжая благоустройство двора, подыскиваются варианты, как решить проблему с освещением и установить на принадлежащем самоуправлению участке земли качели.

К сожалению, самоуправление не в праве оборудовать игровые площадки на не принадлежащих ему земельных участках. Поэтому жители многоквартирных домов, которые хотят установить такое оборудование в своих дворах, территория которых является собственностью квартировладельцев, а не муниципалитета, могут обращаться в управляющую организацию и претендовать на софинансирование Думы для проведения этих работ (80% от допустимых затрат, но не более 5000 евро без НДС). Если Ваш дом находится на обслуживании ПЖКХ, более подробную информацию о видах и правилах поддержки можно получить по телефону 654 07261 в Отделе обхозяйствования жилых домов ПЖКХ, на домашней странице Предприятия жилищно-коммунального хозяйства www.ddzksu.lv.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 