Погода меняется — больше осадков и меньше тепла

Новости Латвия | 12 мая 2021 | 12:39

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Во второй половине недели и на следующей неделе в Латвии будет облачно, временами возможны дожди, ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Дни станут прохладнее, но средняя температура будет немного выше нормы.

Первые дождевые облака прибудут в Латвию с востока в ночь на четверг. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В четверг усилится ветер – днем. согласно прогнозам, скорость его порывов будет достигать 13-18 метров в секунду. Максимальная температура днем – до +14..+21 градуса.

На выходных ветер слабый, переменных направлений. В пятницу и субботу во многих местах ожидаются осадки, но в воскресенье будет сухо. По ночам температура не опустится ниже +4 градусов, днем же она будет держаться в диапазоне +10..+22 градуса.

На следующей неделе Латвия окажется на рубеже между прохладой с запада и жарой с востока, из-за чего возможны сильные температурные контрасты и ливни.

LSM