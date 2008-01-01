Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 12 мая 2021 | 12:39
Погода меняется — больше осадков и меньше тепла
Во второй половине недели и на следующей неделе в Латвии будет облачно, временами возможны дожди, ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
Дни станут прохладнее, но средняя температура будет немного выше нормы.
Первые дождевые облака прибудут в Латвию с востока в ночь на четверг. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В четверг усилится ветер – днем. согласно прогнозам, скорость его порывов будет достигать 13-18 метров в секунду. Максимальная температура днем – до +14..+21 градуса.
На выходных ветер слабый, переменных направлений. В пятницу и субботу во многих местах ожидаются осадки, но в воскресенье будет сухо. По ночам температура не опустится ниже +4 градусов, днем же она будет держаться в диапазоне +10..+22 градуса.
На следующей неделе Латвия окажется на рубеже между прохладой с запада и жарой с востока, из-за чего возможны сильные температурные контрасты и ливни.
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