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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
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Новости Происшествия | 11 мая 2021 | 13:51
Дело об избитом до смерти возле кафе мужчине: двое получили сроки, третий оправдан
Даугавпилсский суд вынес приговор по резонансному делу об избиении возле кафе в Краславе. В результате экзекуции пострадавший молодой мужчины скончался в больнице. Двое нападавших получили реальные сроки, их подельник оправдан из-за нехватки доказательств.
Суд приговорил Валерия Широкова к 6 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором на полтора года. В свою очередь, Дайнис Козында получил 4 с половиной года тюремного заключения с последующим пробационным надзором на полтора года.
По словам судьи Даугавпилсского суда Галины Симонюк, в ходе следствия не было собрано достаточно доказательств, чтобы подтвердить вину третьего обвиняемого, поэтому его оправдали.
С Широкова и Козынды суд постановил взыскать выплаченную потерпевшей стороне государством компенсацию в размере 2150, 01 евро. Также с них взыскали компенсацию за материальный ущерб в размере 1149,50 евро и 44852 евро в качестве возмещения морального ущерба.
Согласно обвинительному заключению, 20 июля 2019 года трое обвиняемых избили свою жертву возле кафе, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по лицу, голове и другим частям тела. После этого они оставили избитого в беспомощном положении и сбежали с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший спустя несколько дней скончался в больнице.
Следствие установило, что в ночь на 20 июля недалеко от местного развлекательного заведения произошел конфликт между двумя компаниями. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой 29-летнему мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавший спустя четыре дня скончался в больнице.
25 июля по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1995 г.р., а также юношей 2002 и 2003 г.р. Позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако подозреваемый 2002 г.р. нарушил предусмотренные законом правила, и 6 сентября был отправлен под арест.
Также следствие установило, что мужчина 1995 г.р. угрожал расправой и убийством подруге своей жертвы, поэтому 8 августа прошлого года он снова был заключен под стражу.
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