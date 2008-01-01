“Локомотив” одержал победу в первом матче сезона

Новости Спорт | 10 мая 2021 | 13:22

8 мая в Даугавпилсе начался новый спидвейный сезон: наша команда «Optibet Локомотив» в первом матче чемпионата 2-й Польской лиги на своем треке со счетом 47:42 одержала довольно тяжелую победу над многократным и нынешним чемпионом Германии – Ландсхутскими «Devils».

Даугавпилчане вступили в борьбу в неполном составе: после неудачного падения во время тренировки и перелома руки из строя как минимум на месяц выбыл Кястас Пуоджукс.

Гонка была напряженной, и моментами казалось, что перспектива начать сезон с поражения – довольно реальна. Тем не менее, наши ребята собрались и одолели соперников. Наилучший результат (11 очков) и самую уверенную езду показал Евгений Костыгов. У Олега Михайлова 10 очков, на счету капитана команды Ханса Андерсена – 9. Достойный результат показал юниор Эрнест Матюшонок (6 очков): хороший заезд в переломный момент матча, который является его первым в основном составе команды, помог «Локомотиву» выстоять и одержать победу. У Томаса Х.Йоханссона и Франсиса Густа – по 5 очков, у Даниила Колодинского (из-за технических неполадок «железного коня») - 1.

В немалой степени на ход матча повлияло техническое состояние трека: из-за проливного дождя начало гонки пришлось отложить на два часа, чтобы привести в порядок дорожки. Работы удалось провести в срок, но трасса была настолько жесткой, что по внешнему краю нельзя было совершать полноценные обгоны, поэтому судьбу заездов во многом решал старт, первый поворот и выход из него.

Непривычными для гонщиков эти соревнования были еще и из-за того, что на трибунах царила абсолютная тишина. Из-за пандемии заезды сейчас проходят без болельщиков, и, хотя самые преданные поклонники спидвея пытались всеми способами поддержать любимую команду, какое-то время ей еще придется обходиться без подбадривающих выкриков.

Несмотря на нынешний запрет посещать соревнования, за ними все же есть возможность наблюдать: с этого года заезды стали снимать и транслировать TV платформы Польши и стран Балтии.

Следующая гонка нашей команды состоится 30 мая на выезде против команды из Ополе.

Optibet Lokomotiv Daugavpils - 47

9. Jevgeņijs Kostigovs - 11+2 (2,2*,3,2*,2)

10. Tomas H. Jonasson - 5 (1,3,0,1)

11. Hans Andersen - 9+1 (1*,3,1,2,2)

12. Ernests Matjušonoks - 6+1 (1,2*,0,3,0)

13. Olegs Mihailovs - 10+1 (3,2,1,3,1*)

14. Francis Gusts - 5 (2,3,0)

15. Daniils Kolodinskis - 1+1 (и,0,1*)

Trans MF Landshut Devils - 42

1. Kai Huckenbeck - 14+1 (3,3,1*,1,3,3)

2. Tobias Busch - 3 (0,1,2,-,-)

3. Valentin Grobauer - 3 (0,0,3,0)

4. Nick Skorja - 3+1 (0,1,2*,0,-)

5. Michael Haertel - 7+1 (2,1,2*,2,-)

6. Norick Bloedorn - 12 (3,2,3,3,1,0)

7. Marius Hillebrand - 0 (и,0,0)

Ход гонки:

1. (72,91) Huckenbeck, Kostigovs, Andersen, Grobauer - 3:3 - (3:3)

2. (72,50) Bloedorn, Gusts, Hillebrand (и/2мин), Kolodinskis (и/2мин) - 2:3 - (5:6)

3. (72,31) Mihailovs, Haertel, Matjušonoks, Busch - 4:2 - (9:8)

4. (72,47) Gusts, Bloedorn, Jonasson, Skorja - 4:2 - (13:10)

5. (75,87) Andersen, Matjušonoks, Skorja, Grobauer - 5:1 - (18:11)

6. (72,19) Huckenbeck, Mihailovs, Busch, Kolodinskis - 2:4 - (20:15)

7. (72,93) Jonasson, Kostigovs, Haertel, Hillebrand - 5:1 - (25:16)

8. (76,98) Grobauer, Skorja, Mihailovs, Gusts - 1:5 - (26:21)

9. (73,51) Kostigovs, Busch, Huckenbeck, Jonasson - 3:3 - (29:24)

10. (72,08) Bloedorn, Haertel, Andersen, Matjušonoks - 1:5 - (30:29)

11. (75,64) Matjušonoks, Kostigovs, Huckenbeck, Skorja - 5:1 - (35:30)

12. (73,90) Bloedorn, Andersen, Kolodinskis, Hillebrand - 3:3 - (38:33)

13. (71,88) Mihailovs, Haertel, Jonasson, Grobauer - 4:2 - (42:35)

14. (74,23) Huckenbeck, Andersen, Bloedorn, Matjušonoks - 2:4 - (44:39)

15. (70,69) Huckenbeck, Kostigovs, Mihailovs, Bloedorn - 3:3 - (47:42)

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