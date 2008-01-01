Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
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Новости Спорт | 10 мая 2021 | 13:19
В ДОЦ прошли квалификационные игры чемпионата Европы по волейболу среди женщин
С 6 по 8 мая в Даугавпилсском Олимпийском центре проходил первый квалификационный этап чемпионата Европы по волейболу среди женщин (группа F), участие в котором приняли сборные Латвии, Боснии и Герцеговины, Словении и Чехии. Наши волейболистки показали упорную борьбу, однако уступили остальным сборным. Возможность попасть в финальный турнир пока остается – уже в конце этой недели латвийские спортсменки выступят в Боснии и Герцеговине.
Проведение игр в ДОЦ проходило с соблюдение строгих требований эпидемиологической безопасности. Как и в других видах спорта, волейболисты живут и выступают в рамках своих «социальных пузырей» - контакты со многими другими людьми, в том числе и журналистами, ограничены. Меры безопасности соблюдают и помощники. К сожалению, пока что зрители по-прежнему не допускаются к трибунам болельщиков.
Стоит отметить, что в сборной Латвии Даугавпилс представлен двумя воспитанницами нашей спортшколы, Элвитой Долотовой и Терезой Храпане, которые свою карьеру продолжают за пределами родного города.
Хотя сборной Латвии не удалось выиграть ни одной игры, отдельные сеты оказались действительно зрелищными. Например, во время второго сета против сборной Словении счет перешел далеко за отметку в 25 очков, но противницы оказались упорнее.
Пока волейболистки планируют выступление во втором круге чемпионата за пределами Латвии, Даугавпилсский Олимпийский центр уже готовится к проведению следующих крупных соревнований – игр чемпионата мира по баскетболу в группе U19, которые запланированы с 3 по 11 июля. Для этого спортивному комплексу необходимо провести ряд подготовительных работ согласно высоким стандартам ассоциации FIBA.
Daugavpils.lv
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