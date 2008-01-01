Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 11 мая 2021 | 13:14

На 10 мая 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор домашней страницы;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- ассистенты руководителя проекта;

- бетонщики;

- брусчатники;

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- врачи;

- водители автомобиля;

- водитель автокары;

- водитель погрузчика;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- гальванщик;

- главный бухгалтер;

- грузчик;

- дамский парикмахер;

- дизайнер продуктов;

- дорожные рабочие;

- дояры;

- животновод;

- забойщик скота;

- заведующий складом;

- завхоз;

- закройщик;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- изготовители теста;

- изготовитель швейных изделий;

- инженеры-электрики;

- инженеры на производстве;

- инженеры по подготовке производства;

- инженер по проектированию;

- инспектор полиции самоуправления;

- комплектовщики;

- конструкторы;

- конструкторы механики;

- консультант по коммерческой деятельности;

- консультант специалист по закупкам;

- контролёр;

- коптильщик мяса;

- массажист;

- мастер;

- мебельщик;

- медсестры;

- ментор;

- механик в цех;

- механик в швейный цех;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажник систем водоснабжения и канализации;

- монтажники труб;

- мойщик тары;

- монтажники электроники;

- мужской парикмахер;

- обработчик рыбы;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор бурения;

- оператор дорожного катка;

- операторы ленточной пилы;

- оператор оборудования термической обработки;

- оператор хлебопекарного оборудования;

- операторы холодильного оборудования;

- операторы пилорамы;

- операторы по обслуживанию клиентов;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы по приему заказов;

- официанты;

- отделочники;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощник врача;

- помощник медсестры;

- помощники кондитера;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- программисты;

- помощник мастера;

- портной;

- преподаватели в колледже;

- продавцы;

- психолог-юрист;

- работники логистики;

- работник на ферме;

- работники склада;

- работники в лесу;

- работники охраны;

- работники по уходу;

- разнорабочие;

- руководитель смены на производстве;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководители предприятий;

- руководители проекта;

- руководитель строительных работ;

- руководитель торгового структурного подразделения;

- сантехники;

- сварщики;

- секретари;

- семейный врач;

- слесари;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари-ремонтники;

- сортировщик;

- социальные работники;

- специалист по обслуживанию информационных систем;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист по логистике;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист по рекламе;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по закупкам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- токарь;

- пильщик;

- телятники;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- торговый агент;

- упаковщик;

- учитель английского языка;

- учитель дизайна и домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель-логопед;

- учителя начального образования;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- швеи;

- экспедитор;

- электрики;

- электромонтеры;

- электрослесари;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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