Художественная выставка пленэрных работ Детской художественной школы

Новости Культура | 10 мая 2021 | 13:14

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До 31 мая в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22a, 2-й этаж) доступна художественная выставка «Даугавпилс: за, над, вокруг, под, до...». На ней представлены пленэрные работы учащихся Детской художественной школы при Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства “Saules skola”.

Как признает куратор выставки, руководитель Детской художественной школы Иева Рейтале: «Мы удовлетворены осенним пленэром Художественной школы – воспитанники Детской художественной школы создали много интересных композиций. Каждая работа – это новый взгляд на столь знакомый нам Даугавпилс. Рядом выставленные изображения одного и того же места в исполнении разных авторов акцентирует уникальное видение нашего города детьми и молодежью».

В работах молодых художников центр города представлен по-разному – различные ракурсы, живописное и графическое исполнение. Площадь между Римско-католическим костелом Святого Петра в веригах и торговыми центрами “Solo” и “Ditton nams” изображена на рисунках Карины Кавецкой, Малвины Бондарчук, Элизы Эварты Бундаре и Есении Приедите. Нынешняя застройка Крепости вызвала интерес у Майры Каролины Плоцини, Лауры Миглане и Айгарса Тихонова – в этих работах Крепость представлена как уютное место для жизни. В свою очередь, на рисунке Элины Цмоковой Крепость стала частью сказания о затонувшем замке; призрак гостиницы “Latgola” от Рихарда Ноговицина также продолжает тему сказаний и поверий.

Ото Дзалбс и Максим Лашков нарисовали здание городского совета. Это концептуальный подход, ведь все строительство и благоустройство городской среды начинается с решения думы, на рисунках об этом свидетельствуют элементы, размещенные вокруг здания думы: строительная техника и декоративные орнаменты. Пластичность декора зданий Югендстиля на улице Саулес прослеживается в графических рисунках Лайлы Калване и Анны Кузнецовой. Порадовала “Saules skola” в исполнении Екатерины Кропы – она светиться! Линард Лоцс изображает музей графически – здание основательное и серьезное, как и полагается музею. Большая часть того, что нарисовано и написано, – это созерцательные композиции – Даугавпилс и Даугава, веками живущие так тесно, создают характерные для нашего города ландшафты. Они представлены в работах Ксении Ермалович, Райво Пейпиньша, Катрины Матвеевой и Алины Панасюк.

Активный и энергичный характер Даугавпилса раскрыт на рисунках Эмилса Юшкуса и Армандса Кудиньша, а эмоциональность города подчеркивают Мариета Кондратович и Валерия Деменина. Детальный, но и романтический взгляд на Даугавпилс изображен Артой Новицкой, Аделиной Плахиной, Кариной Котуновой и Вероникой Шкипой.

Пленэрные работы воспитанников Детской художественной школы “Saules skola” учат нас рассмотреть и ценить место и время, в котором мы живем.

Выставка доступна при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.



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