Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
10 мая
Именины:
Майя, Пайя / Георгий, Иван, Семён, Степан
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Не стоит подливать масла в огонь, как бы вам ни хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
Источник: ignio.com
- День
- 12 .. 14 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2059 ()
|GBP
|0.8681 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.4671 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Арт-центр Ротко к своему дню рождения подготовил сокровища и стену «анти-стресса»
В апреле этого года арт-центр им. Марка Ротко отметил свой 8-й день рождения. Из-за ограничений, свя ... {1}
2. Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой {22}
3. Даугавпилс отметит 4 мая без размаха, но патриотично
4. В Даугавпилсе — выставка, посвященная местному пединституту
5. Детский конкурс: рисуем по стихам, историям и загадкам Василя Витки!
6. DAUGAVPILS SINFONIETTA в онлайн концертном цикле «ПОСВЯЩЕНИЕ»
7. В Даугавпилсских парках и скверах вновь зазвучали фонтаны
8. Общественная инициатива: переименовать университетский сквер
9. Как в кино — в Латгалии задержана группировка, производившая сигареты
10. Ушли в мир иной... {15}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 мая 2021 | 13:14
Художественная выставка пленэрных работ Детской художественной школы
До 31 мая в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22a, 2-й этаж) доступна художественная выставка «Даугавпилс: за, над, вокруг, под, до...». На ней представлены пленэрные работы учащихся Детской художественной школы при Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства “Saules skola”.
Как признает куратор выставки, руководитель Детской художественной школы Иева Рейтале: «Мы удовлетворены осенним пленэром Художественной школы – воспитанники Детской художественной школы создали много интересных композиций. Каждая работа – это новый взгляд на столь знакомый нам Даугавпилс. Рядом выставленные изображения одного и того же места в исполнении разных авторов акцентирует уникальное видение нашего города детьми и молодежью».
В работах молодых художников центр города представлен по-разному – различные ракурсы, живописное и графическое исполнение. Площадь между Римско-католическим костелом Святого Петра в веригах и торговыми центрами “Solo” и “Ditton nams” изображена на рисунках Карины Кавецкой, Малвины Бондарчук, Элизы Эварты Бундаре и Есении Приедите. Нынешняя застройка Крепости вызвала интерес у Майры Каролины Плоцини, Лауры Миглане и Айгарса Тихонова – в этих работах Крепость представлена как уютное место для жизни. В свою очередь, на рисунке Элины Цмоковой Крепость стала частью сказания о затонувшем замке; призрак гостиницы “Latgola” от Рихарда Ноговицина также продолжает тему сказаний и поверий.
Ото Дзалбс и Максим Лашков нарисовали здание городского совета. Это концептуальный подход, ведь все строительство и благоустройство городской среды начинается с решения думы, на рисунках об этом свидетельствуют элементы, размещенные вокруг здания думы: строительная техника и декоративные орнаменты. Пластичность декора зданий Югендстиля на улице Саулес прослеживается в графических рисунках Лайлы Калване и Анны Кузнецовой. Порадовала “Saules skola” в исполнении Екатерины Кропы – она светиться! Линард Лоцс изображает музей графически – здание основательное и серьезное, как и полагается музею. Большая часть того, что нарисовано и написано, – это созерцательные композиции – Даугавпилс и Даугава, веками живущие так тесно, создают характерные для нашего города ландшафты. Они представлены в работах Ксении Ермалович, Райво Пейпиньша, Катрины Матвеевой и Алины Панасюк.
Активный и энергичный характер Даугавпилса раскрыт на рисунках Эмилса Юшкуса и Армандса Кудиньша, а эмоциональность города подчеркивают Мариета Кондратович и Валерия Деменина. Детальный, но и романтический взгляд на Даугавпилс изображен Артой Новицкой, Аделиной Плахиной, Кариной Котуновой и Вероникой Шкипой.
Пленэрные работы воспитанников Детской художественной школы “Saules skola” учат нас рассмотреть и ценить место и время, в котором мы живем.
Выставка доступна при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.
LCB
Комментарии:
Videl na tramvaynoy ostanovke gubishe kontora kladbish vstal rano utrom a za zaborom zelyenyy mesyac so zvezdoy ali baba i sorok razboynikov
Avtostoyanku stroyat za banknote budete letom v protivogazah gulyaty kak v chadre kaaby za eto maggo i rastrelyal a stalin garazhi vsem vydelil u kladbish
Добавить комментарий {2}