Генеральное консульство Беларуси: с Днем Победы!

Новости Общество | 7 мая 2021 | 23:44

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Дорогие ветераны! Уважаемые соотечественники! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!

76 лет назад это событие принесло людям так много радости и надежд, что память об этом дне навсегда останется в сердцах людей.

Поколение военных лет прошло через годы суровых испытаний и скорбных потерь. И тем выше наша с вами ответственность перед живыми героями, перед памятью ушедших свидетелей тех событий и перед миллионами жертв, взывающих к потомкам, чтобы не допустить повторения страшной трагедии.

Наш долг – сохранить и передать всем следующим поколениям историческую правду о войне, о героизме, стойкости, самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, выстоявших под натиском противника, подаривших всем свободу от страха и радость мирной жизни.

В этот знаменательный день желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! А всем людям – мира, счастья и благополучия!

С праздником!



Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе И.В.Лапуть