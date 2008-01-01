Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...

10 мая

Именины:
Майя, Пайя / Георгий, Иван, Семён, Степан

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
12 .. 14 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с
понедельник
Ночь
9 .. 11 C
Утро
11 .. 13 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Арт-центр Ротко к своему дню рождения подготовил сокровища и стену «анти-стресса»

В апреле этого года арт-центр им. Марка Ротко отметил свой 8-й день рождения. Из-за ограничений, свя ... {1}

2. Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой {22}

3. Даугавпилс отметит 4 мая без размаха, но патриотично

4. В Даугавпилсе — выставка, посвященная местному пединституту

5. Детский конкурс: рисуем по стихам, историям и загадкам Василя Витки!

6. DAUGAVPILS SINFONIETTA в онлайн концертном цикле «ПОСВЯЩЕНИЕ»

7. В Даугавпилсских парках и скверах вновь зазвучали фонтаны

8. Общественная инициатива: переименовать университетский сквер

9. Как в кино — в Латгалии задержана группировка, производившая сигареты

10. Ушли в мир иной... {15}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Общество | 7 мая 2021 | 23:44

Генеральное консульство Беларуси: с Днем Победы!

D-fakti.lv

Дорогие ветераны! Уважаемые соотечественники! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!

76 лет назад это событие принесло людям так много радости и надежд, что память об этом дне навсегда останется в сердцах людей.

Поколение военных лет прошло через годы суровых испытаний и скорбных потерь. И тем выше наша с вами ответственность перед живыми героями, перед памятью ушедших свидетелей тех событий и перед миллионами жертв, взывающих к потомкам, чтобы не допустить повторения страшной трагедии.

Наш долг – сохранить и передать всем следующим поколениям историческую правду о войне, о героизме, стойкости, самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, выстоявших под натиском противника, подаривших всем свободу от страха и радость мирной жизни.

В этот знаменательный день желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! А всем людям – мира, счастья и благополучия!

С праздником!
 

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе И.В.Лапуть

Добавить комментарий

 