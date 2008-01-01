Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
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Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 мая 2021 | 23:44
Генеральное консульство Беларуси: с Днем Победы!
Дорогие ветераны! Уважаемые соотечественники! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!
76 лет назад это событие принесло людям так много радости и надежд, что память об этом дне навсегда останется в сердцах людей.
Поколение военных лет прошло через годы суровых испытаний и скорбных потерь. И тем выше наша с вами ответственность перед живыми героями, перед памятью ушедших свидетелей тех событий и перед миллионами жертв, взывающих к потомкам, чтобы не допустить повторения страшной трагедии.
Наш долг – сохранить и передать всем следующим поколениям историческую правду о войне, о героизме, стойкости, самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, выстоявших под натиском противника, подаривших всем свободу от страха и радость мирной жизни.
В этот знаменательный день желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! А всем людям – мира, счастья и благополучия!
С праздником!
Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе И.В.Лапуть
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