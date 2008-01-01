Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...

10 мая

Именины:
Майя, Пайя / Георгий, Иван, Семён, Степан

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Вы довольно многое отдали в свое время, сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
12 .. 14 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с
понедельник
Ночь
9 .. 11 C
Утро
11 .. 13 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Арт-центр Ротко к своему дню рождения подготовил сокровища и стену «анти-стресса»

В апреле этого года арт-центр им. Марка Ротко отметил свой 8-й день рождения. Из-за ограничений, свя ... {1}

2. Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой {22}

3. Даугавпилс отметит 4 мая без размаха, но патриотично

4. В Даугавпилсе — выставка, посвященная местному пединституту

5. Детский конкурс: рисуем по стихам, историям и загадкам Василя Витки!

6. DAUGAVPILS SINFONIETTA в онлайн концертном цикле «ПОСВЯЩЕНИЕ»

7. В Даугавпилсских парках и скверах вновь зазвучали фонтаны

8. Общественная инициатива: переименовать университетский сквер

9. Как в кино — в Латгалии задержана группировка, производившая сигареты

10. Ушли в мир иной... {15}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 9 мая 2021 | 23:32

В первой половине недели ожидается солнечная и очень теплая погода

D-fakti.lv

В первой половине следующей недели в Латвии ожидается солнечная, по-летнему теплая и ветреная погода, а с четверга возможны дожди, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Максимальная температура воздуха в первые дни недели составит +20...+27 градусов, выше всего столбик термометра поднимется во вторник и среду в Курземе. Будет дуть порывистый южный ветер до 10-15 метров в секунду.

С четверга температура воздуха в основном будет ниже +20 градусов, в некоторые дни не превысит +12 градусов. Местами возможны сильные дожди и грозы.

По ночам температура воздуха в течение всей недели составит +4...+13 градусов.

Делфи

Добавить комментарий

 