Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 мая 2021 | 23:32
В первой половине недели ожидается солнечная и очень теплая погода
В первой половине следующей недели в Латвии ожидается солнечная, по-летнему теплая и ветреная погода, а с четверга возможны дожди, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Максимальная температура воздуха в первые дни недели составит +20...+27 градусов, выше всего столбик термометра поднимется во вторник и среду в Курземе. Будет дуть порывистый южный ветер до 10-15 метров в секунду.
С четверга температура воздуха в основном будет ниже +20 градусов, в некоторые дни не превысит +12 градусов. Местами возможны сильные дожди и грозы.
По ночам температура воздуха в течение всей недели составит +4...+13 градусов.
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