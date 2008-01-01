В первой половине недели ожидается солнечная и очень теплая погода

Новости Латвия | 9 мая 2021 | 23:32

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В первой половине следующей недели в Латвии ожидается солнечная, по-летнему теплая и ветреная погода, а с четверга возможны дожди, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Максимальная температура воздуха в первые дни недели составит +20...+27 градусов, выше всего столбик термометра поднимется во вторник и среду в Курземе. Будет дуть порывистый южный ветер до 10-15 метров в секунду.

С четверга температура воздуха в основном будет ниже +20 градусов, в некоторые дни не превысит +12 градусов. Местами возможны сильные дожди и грозы.

По ночам температура воздуха в течение всей недели составит +4...+13 градусов.

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