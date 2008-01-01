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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

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Новости Происшествия | 7 мая 2021 | 23:29

В Латгале в пожаре погиб человек

D-fakti.lv

В пятницу утром в результате пожара в Ругайской волости погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

Трагический пожар произошел в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что дом полностью выгорел на площади 80 квадратных метров, его крыша обрушилась.

Во время тушения в руинах был обнаружен мертвый человек.

Делфи

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