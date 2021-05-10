Сотни даугавпилчан возложили цветы в память о погибших в годы войны

Новости Общество | 9 мая 2021 | 23:19

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Сотни даугавпилчан отправились возложить цветы к мемориалам воинов, погибших при защите города. Особенно многолюдно было в Дубровинском парке.

По многолетней традиции 9 мая цветы возлагают и в сквере славы – многие годы здесь собирались горожане, чтобы колоннами под музыку отправиться в Дубровинку, где проходили траурный митинг, минута молчания, а затем – концерты и вечерний салют. В сквере сегодня было мало людей, цветы возлагались индивидуально, без нарушения эпидемиологических норм, за чем следила полиция.

Сложнее с соблюдением «ковидных» правил обстояли дела в центре – у Вечного огня в Дубровинском парке. Полицейские напоминали о дистанции, однако, чего греха таить, соблюдалась она не всегда. Людской поток к вечеру уменьшился, но не иссяк: даугавпилчане – и стар, и мал – продолжают нести цветы в память о погибших в годы Второй мировой войны.

LSM