Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
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Новости Общество | 9 мая 2021 | 23:19
Сотни даугавпилчан возложили цветы в память о погибших в годы войны
Сотни даугавпилчан отправились возложить цветы к мемориалам воинов, погибших при защите города. Особенно многолюдно было в Дубровинском парке.
По многолетней традиции 9 мая цветы возлагают и в сквере славы – многие годы здесь собирались горожане, чтобы колоннами под музыку отправиться в Дубровинку, где проходили траурный митинг, минута молчания, а затем – концерты и вечерний салют. В сквере сегодня было мало людей, цветы возлагались индивидуально, без нарушения эпидемиологических норм, за чем следила полиция.
Сложнее с соблюдением «ковидных» правил обстояли дела в центре – у Вечного огня в Дубровинском парке. Полицейские напоминали о дистанции, однако, чего греха таить, соблюдалась она не всегда. Людской поток к вечеру уменьшился, но не иссяк: даугавпилчане – и стар, и мал – продолжают нести цветы в память о погибших в годы Второй мировой войны.
Комментарии:
I togda Rosgvardiya okruzhila derevnyu gde shaman razryl chumnye mogily chtob uznaty chem bolel umershyy uchyenyy sankt peterburga vernulsya iz CERN, Suisse
Dmitriy Medvedev kupil bolyshoy adronyy kolayder dlya Rossii, ijuny 2019
Chtoby hohlyata ne zabrali sebe skotinu ih selyane kormili travoy, zabyl nazvanie, i zhivotnoe kazalosy bolynym, merechenye, beskonechnosty, beskonechnosty, beskonechnosty...
Pyetr ivanovich maggo 1879-1941, nkvd. Zabyl gde zhivyeshy?
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