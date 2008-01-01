Новости Общество | 7 мая 2021 | 23:10

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6 мая с официальным визитом Даугавпилс посетил министр здравоохранения ЛР Даниэлс Павлютс. После встречи с руководством и медиками Даугавпилсской региональной больницы и посещения центра массовой вакцинации в большом зале городской Думы состоялась беседа с руководством городского и краевого самоуправлений, специалистами, осуществляющими вакцинацию, и представителями общественных организаций. Главной целью было обсудить, как общими усилиями можно способствовать реализации процесса в регионе.

Руководство Даугавпилсской городской думы и Даугавпилсской краевой думы проинформировало министра о проделанной работе и о том, какие вопросы, исходя из локального опыта, необходимо решать в первую очередь, чтобы вакцинация проходила активно. Свое мнение высказали также представители общественных и религиозных организаций.

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, в свою очередь, отметил большую роль самоуправлений ы осуществлении процесса вакцинации и то, что именно тесное сотрудничество с самоуправлениями помогает яснее увидеть реальную ситуацию в регионах Латвии.

В ходе встречи большое внимание было уделено вопросу о том, как предоставить населению наиболее обширную и объективную информацию. Затрагивались также вопросы мобильности, актуальные для местностей с менее высокой плотностью населения.

Широко обсуждались послабления ограничений, которые вскоре могли бы ввести для вакцинированных. Об этом, по словам министра, более конкретно можно будет говорить, только когда вакцины будут свободно доступны для всех жителей страны и процент вакцинированных будет значительно выше нынешнего. При этого, говоря о преимуществах вакцинации, главным было названо то, что, вакцинируясь, человек, в первую очередь, защищает свое здоровье от тяжелых последствий заболевания. И в Латвии уже есть примеры того, как масштабная вакцинация останавливает распространение заболеваний если пока не на уровне самоуправлений, где еще слишком маленький процент привитых, то в определенных учреждениях, где находятся люди, подверженные особому риску.

В Даугавпилсе на сегодняшний день вакцинировано более 6 000 человек. Вакцинация по предварительной записи продолжается и в центрах массовой вакцинации, и у семейных врачей, и в лечебных учреждениях. Подать заявку можно на домашней странице www.manavakcina.lv, по тел.8989, или через своего семейного врача.

Daugavpils.lv